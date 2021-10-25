記憶體設計廠愛普9月獲利1.58億元 年增8.78倍

記憶體設計廠愛普（6531）今（25）日公告自結，9月營收5.84億元，年增90%，稅前盈餘1.91億元，年增14 倍，稅後純益1.58億元，年增8.78倍，每股純益1.07元。

為活絡市場交易，並利於靈活規劃員工股權獎勵措施，愛普已完成股票面額變更登記、由10元改為5元，每股淨值降至23.91元。

法人指出，愛普目前與晶圓代工廠合作的WoW製程的DRAM已經接獲數家客戶訂單，最快有機會將在2022年起開始逐步開花結果，且2023年產品進入放量生產階段，營收動能將更加強勁。愛普今日股價上漲19元，漲幅3.92%至504元。

法人認為，愛普在類靜態隨機存取記憶體（PSRAM）需求及價格同步上揚，加上晶圓堆疊晶圓（WoW）製程的DRAM需求開始出貨，預期第4季營運維持穩定成長趨勢。