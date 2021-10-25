未來產業供應鏈最大挑戰 業界直指「氣候變遷」

資誠聯合會計師事務所暨聯盟組織與台灣併購與私募股權協會、經濟部台美產業推動辦公室等單位今（25）日共同舉辦「2021台灣產業併購與轉型論壇」，邀請業界暢談供應鏈蛻變契機，提到供應鏈面臨挑戰，友達光電（2409）、宏碁（2353）、光寶科技（2301）同聲表示，氣候變遷就是最大挑戰。

2021台灣產業併購與轉型論壇以「台灣企業供應鏈升級蛻變新契機」與「後疫情時代–台灣ICT產業戰略新布局」為兩大主題。

友達新事業暨投資管理總部副總楊本豫表示，節能減碳已經不是、也不應該只是口號，而是「剛性需求」，不只歐盟將實施CBAM，台灣也在討論徵收碳費，業界自己推估，大型製造業可能平均每年得付出新台幣10億元左右的碳費，相當可觀。

宏碁全球法務總部副法務長郭劍成表示，從近期中國大陸限電政策、國際天然氣供應議題，背後所反映的都是節能減碳的議題，長期必須投入更多資源，才能達到2050碳中和目標，這是在產業界中無法避免的問題。他也提到，在貿易戰、疫情等影響下，供應鏈從過去的一線式管理逐漸轉變為動態式管理。

光寶科技總經理邱森彬表示，未來供應鏈最大的問題不會是缺工、缺料，而是氣候變遷，長期而言，企業必須面對ESG、節能減碳等問題，減碳、綠能技術是未來光寶面臨較大的挑戰，持續提高效能、降低損害，也是正在努力的方向。

台灣併購與私募股權協會理事長盧明光表示，貿易戰和疫情對全球經濟和企業經營帶來許多不確定性，但也同時帶給台灣企業重新思考產業布局、轉型和營運結構調整的機會。作為全球資通訊產品的主要供應商及研發中心，台灣具備堅實的ICT產業實力，台灣企業應該趁此機會，藉助併購、策略結盟等方式，建立以台灣為基地的高附加價值產業聚落，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵夥伴。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長游明德指出，隨著疫情發展進入後期，企業在迎接重建、經濟復甦與企業轉型的商機，應審慎評估企業供應鏈重組，將面對政經變化下的挑戰、藉由產業生態圈整合的趨勢，與各領域關鍵企業人才的結合，找到對的人、對的方法、對的資源去補強，才能快速重建企業，邁向下一波成功的最後一哩路。

普華國際財務顧問董事周容羽指出， 2020年全球併購市場先蹲後跳，主要來自於下半年度多起資通訊娛樂產業的鉅額併購案所增添之動能；2020年台灣併購市場交易額同樣不減反增，主要來自於科技產業積極透過國內整併，以及海外收購來布局關鍵技術與調整供應鏈。

根據《2021併購白皮書》，台灣企業在面臨疫情時代中，對供應鏈、商務模式、技術人才與產品服務的轉型升級挑戰，越來越多企業願意以更開放的思維、更多元的策略來彼此以結盟的形式籌組生態圈，達到整合規模綜效、激盪創新方案、提升國際競爭力來在後疫情的新格局中，搶佔先機。