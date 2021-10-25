力成9月獲利5.37億元 每股純益0.69元

記憶體封測廠力成（6239）今（25）日因有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布9月自結數，單月獲利5.37億元，和去年同期相比減少6.6%，每股純益0.69元。

觀察股價，力成股價自8月上旬波段高點116元迄今，跌幅達18.7%；力成今日股價收在94.3元，下跌0.2元、跌幅0.21%。

力成2021年9月營收為72.61億元，雖月減3.67%、仍年增達15.04%，創同期新高、歷史第三高，帶動第3季營收223.2億元，季增8.24%、年增17.88%，再創歷史新高；累計今年前三季營收613.7億元、年增7.37%，續創同期新高。

力成先前表示，受惠記憶體進入需求旺季、邏輯業務持續暢旺，第3季營運展望續強，預期下半年營收可望逐季成長；法人認為，在DRAM及邏輯產品成長帶動下，預估第3季營收季增高個位數百分比，實際結果符合預期。

力成將在26日下午舉行法人說明會，法人看待力成後市分析，雖然記憶體市場需求雜音頻傳，但上游客戶新產能持續開出，使力成記憶體封測產能滿載至年底。