新任太陽能光電協會理事長出爐 中美晶董座徐秀蘭出任

台灣太陽光電產業協會今（25）日進行第八屆首次會員大會暨改選理監事及理事長，由中美晶（5483）董事長徐秀蘭出任第八屆新任理事長，原理事長聯合再生董事長洪傳獻卸任。

台灣太陽光電產業協會指出，今年理監事會員大會出席率達 75%，理監事成員中美晶、友達、台泥、南亞、中租-KY、寶佳、聯合再生、茂迪、元晶、天泰、錸德、韋能、永豐金及國內多家太陽能業界代表均出席。

徐秀蘭表示，台灣太陽能產業須連結上下游，包括生產製造業及系統設置業，並藉由產官學合作，掌握產業發展契機，而太陽光電產業協則是產業界各方的大家庭，將廣納各方意見，並整合產業資源向政府反映。

據悉，台灣太陽能光電產業協會在上一屆理事長洪傳獻帶領下，二年間的會員數量增加15%，而協會內成員也積極配合政府措施，共同為台灣太陽能產業盡一份心力，並努力達到2020年20GW裝置量目標。

展望未來，台灣太陽能光電產業協會指出，未來將督促政府釋出耕作不良的低地力農地，讓農民即使不能耕作，也仍有一份收入；對於地力尚可的農地，若常受到風災或雨水損傷，則希望政府開放營農型太陽能，讓太陽能板擋住風雨，讓太陽能與農作物能共生共存。