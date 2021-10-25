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數位轉型邁大步 精誠、伊雲谷打造創新解決方案

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

精誠科技（6214）、宏碁資訊、伊雲谷及緯創旗下子公司緯謙科技等微軟合作廠商，近期參與微軟Hackathon 2021，各家公司結合趨勢、專業技術及實際需求提出許多創新解決方案，為台灣產業數位轉型又向前邁進一大步。

台灣微軟總經理孫基康表示，我們很榮幸今年攜手夥伴擁抱Growth Mindset、打造創新的解決方案，培育並提升科技強度，鞏固生態圈夥伴的實力。透過微軟Hackathon，我們持續與夥伴運用微軟雲端與AI，共同為產業數位轉型之路開發嶄新的技術。

精誠科技的「talentin」是為人資打造的Azure解決方案，面試前透過Azure的AI資料分析比對篩選應聘者，減少閱讀履歷的時間。精誠表示，talentin正是因應數位轉型時代開發的現代化企業人資和員工平台服務，整合AI、Machine Learning、NLP等多項技術，大幅提升媒合履歷的精準度。

伊雲谷的「Face API」則是以臉部辨識API，來解決員工未攜帶門禁卡而無法進出辦公室的問題。Face API透過拍攝員工的臉部照片並傳送至微軟Azure雲端平台，比對臉部特徵等大數據，即可「刷臉進出」。伊雲谷表示，透過實際了解用戶場景與痛點，結合於智慧物聯與機器學習的技術優勢與雲端加值服務，協助企業完成無接觸協作與創新計劃。

宏碁資訊的「AI Voice Recognition Solution」可協助即時語音轉化語言、實時關鍵詞檢測及分析及即時彈出警報。宏碁資訊表示，智能語音辨識系統能將巨量且複雜的語音資訊流，基於Azure人工智慧的學習分析、判斷、歸納後，將數據貼標有效應用，不論語音文字互轉或透過智能判斷語音內容，完整協助客服業者有效利用聲音數據的價值。

緯謙科技的「遠距醫療AI人臉辨識與健保卡 OCR文字辨識」融合關懷、遠距協作和創新，緯謙提出遠距醫療App，運用Teams打造即時溝通的線上診間，同時結合AI人臉辨識與健保卡 OCR文字辨識功能，在疫情未完全解封之際，減少近距離接觸風險。

微軟 健保卡 雲端平台 精誠

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