中美矽晶董座徐秀蘭 獲選太陽光電產業協會新任理事長

本屆理監事涵蓋了中美晶（5483）集團、友達（2409）集團、台泥（1101）集團、南亞光電、中租（5871）集團、寶佳集團、聯合再生（3576）集團、茂迪（6244）、元晶（6443）、天泰、錸德（2349）集團、外商韋能集團、永豐（1907）銀行及國內多家太陽能業界代表。

太陽光電產業協會表示，第七屆理事長聯合再生董事長洪傳獻任內積極推動產業協會擴大涵蓋各種聲音，即使遇到疫情，兩年任內會員數量仍增加15%，另積極配合政府各項措施，依據生產者責任承擔行政院環保署太陽能板回收機制的責任，要求會員應依政府制訂的規則排出使用過的廢太陽能板，若有棄置，將配合政府抓出產業敗類。

另外洪傳獻任內也推動政府對於耕作不良的低地力農地釋出，讓農民雖不能耕作但仍有一份收入，對於地力尚可的農地若常受到風災或雨水損傷，希望政府開放營農型太陽能農業結合的農光互補方式，讓太陽能板擋住風雨，在控制遮光率40%以內下方仍可種植中日照作物。

第八屆理事長徐秀蘭則表示，未來產業要發展一定要上下游生產製造業及系統設置業充分合作，並積極產官學合作掌握產業發展契機，台灣太陽光電產業協會一定廣納各方意見整合產業資源向政府反映；全球主要經濟體都宣示2050~2060年達到淨零碳排，綠能中太陽能產業將是可以永續發展的產業，我們也將配合國家永續發展的能源政策一起在綠能的道路上盡一份心力。