台日合作！歐姆龍投資廣明旗下達明 將取得10%股權

廣明（6188）旗下達明機器人今（25）日指出，宣布與戰略合作夥伴歐姆龍株式會社(Omron Corp.)更進一步強化合作關係，歐姆龍看好達明機器人在全球自動化市場的發展潛力，將參與投資本次達明機器人公司發行之壹仟萬股私募普通股，計畫取得達明機器人公司大約10%的股權，雙方未來將共同合作開發解決方案，開拓智慧製造的全新篇章。

達明機器人與歐姆龍在2018成為戰略聯盟合作夥伴，以達明協作型機器人「TM系列」作為合作品牌，透過雙方銷售通路提供給全球客戶，推動TM協作型機器人系列在全球市場的銷售。2021年面對COVID-19疫情的挑戰，全球供應鏈重組造成人力資源的短缺，自動化需求持續攀升，達明機器人與歐姆龍更加強雙方合作關係，共同開發創新的智慧製造解決方案，結合歐姆龍工業自動化控制，及達明協作機器人，致力於促進產業優化升級，並進而改善人類的生活品質，擴大協作型機器人使用層面，為所有產業實現智慧製造的願景。

達明機器人董事長何世池博士表示，達明機器人是台灣協作機器人製造商，從設計、生產製造，品質檢驗皆在台灣總部嚴格把關，並致力於技術創新，研發產品和創新解決方案，深受全球客戶青睞，目前已成為全球第二大協作機器人品牌，而2018年與歐姆龍的合作，更為TM協作機器人大幅提升全球知名度。透過此次合作，很開心能鞏固彼此的長期合作關係，並為所有產業快速實現智能製造的未來。

TM協作機器人系列可與歐姆龍的自動搬運移動機器人結合，進行智慧路徑規劃、障礙規避，為各產業提升工作效率。歐姆龍工業自動化事業總裁 Junta Tsujinaga表示，此次加強與達明機器人的合作關係，進一步推動製造業人機協作的發展。透過協作機器人的創新解決方案，歐姆龍正在實現革命性的製造理念「i-Automation！」創造人機協同的工作環境。