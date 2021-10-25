快訊

陳時中認了「高端庫存可能打不完」 後續規劃曝光

徘徊多日得知城中城老友死訊 6旬婦嘆「不用再受苦了」

佳邦斥資24億蓋竹南二廠 瞄準5G車用保護元件未來商機

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣電子保護元件及天線產品領導廠商佳邦科技（6284），投資近24億元在苗栗縣竹南鎮新建第二廠區，今（25）日舉行上樑典禮，佳邦竹南二廠預估明年落成啟用，未來該公司還將視市況，預計再蓋竹南三廠。

佳邦科技自2018年加入PSA華科事業群集團後，積極新建的竹南二廠、無錫新廠都預計將在明年落成，並在業務開發及營運成長均有明顯的進展，期盼透過集團的整合綜效，無論在天線、電感甚至新增加的壓敏電阻、熱敏電阻等產品線，持續充實佳邦的營運資源。

佳邦科技為專業電子零組件製造商，以天線、功率電感、高頻電感、保護元件等四大產品線為主力產品，廣泛應用於電子行動支付、智慧穿戴電子、汽車行業及無線通訊（5G/無線充電）領域，其中GPS定位陶瓷天線出貨量為全球最大供應商之一，汽車市場陶瓷天線出貨量也為市場的佼佼者。

佳邦科技另一主力產品功率電感因技術具高度競爭力，因全球電子產業的趨勢朝5G、物聯網、智慧家庭、工業自動化及車用電子等項目發展，市場需求快速提升，這次在竹南廠區進行擴產，計畫創造另一個全球級出貨量的產品。

佳邦科技表示，竹南二廠的技術研發及產能擴充，將在公司未來成長扮演重要角色，並將不斷的強化核心競爭力，提供快速的客戶服務和支援，以成為客戶最佳的合作夥伴，未來更預計興建竹南三廠研發行政總部大樓，持續在苗栗竹南投資，創造當地的就業機會。

5G 電子零組件

延伸閱讀

苗栗第3所自造及科技中心在竹南成立 培育學子科技實力

相關新聞

聯電獲財政部表揚為110年度績優營業人

晶圓代工廠聯電今(25)日宣布，獲財政部表揚為110年度績優營業人。該獎項由北區國稅局王綉忠局長代表財政部蘇建榮部長親赴...

技嘉教育基金會捐防疫滅菌門 與新竹臺大分院齊心抗疫

技嘉（2376）教育基金會攜手肝病防治學術基金會，共同捐贈一座222奈米遠紫外線滅菌門給新竹臺大分院，於今（25）日在新...

台大攜手HTC 將森林體驗帶入防疫旅館舒緩身心靈

HTC（宏達電）旗下健康醫療VR部門在國立臺灣大學的支持下，與國際事務處及森林環境暨資源學系，攜手執行「VR教學研究計畫...

大立光首度決議執行庫藏股 預計買回逾千張

大立光（3008）今天召開董事會，決議今年上半年將配發31元現金股利，預計將發出41.58億元現金股利。依上半年每股純益...

集邦：今年前十大SSD模組品牌出爐 整體出貨量年減15%

根據TrendForce（集邦科技）研究顯示，由於新冠疫情造成生產供應及物流延遲，尤其在今年第二季起，全球普遍採取封閉管...

元創精密獲電動自行車車燈訂單 明年首季出貨

車用零配件廠元創精密取得品牌電動自行車車燈訂單，估明年第1季開始出貨，並布局電動車LED照明車燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。