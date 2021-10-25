佳邦斥資24億蓋竹南二廠 瞄準5G車用保護元件未來商機

台灣電子保護元件及天線產品領導廠商佳邦科技（6284），投資近24億元在苗栗縣竹南鎮新建第二廠區，今（25）日舉行上樑典禮，佳邦竹南二廠預估明年落成啟用，未來該公司還將視市況，預計再蓋竹南三廠。

佳邦科技自2018年加入PSA華科事業群集團後，積極新建的竹南二廠、無錫新廠都預計將在明年落成，並在業務開發及營運成長均有明顯的進展，期盼透過集團的整合綜效，無論在天線、電感甚至新增加的壓敏電阻、熱敏電阻等產品線，持續充實佳邦的營運資源。

佳邦科技為專業電子零組件製造商，以天線、功率電感、高頻電感、保護元件等四大產品線為主力產品，廣泛應用於電子行動支付、智慧穿戴電子、汽車行業及無線通訊（5G/無線充電）領域，其中GPS定位陶瓷天線出貨量為全球最大供應商之一，汽車市場陶瓷天線出貨量也為市場的佼佼者。

佳邦科技另一主力產品功率電感因技術具高度競爭力，因全球電子產業的趨勢朝5G、物聯網、智慧家庭、工業自動化及車用電子等項目發展，市場需求快速提升，這次在竹南廠區進行擴產，計畫創造另一個全球級出貨量的產品。

佳邦科技表示，竹南二廠的技術研發及產能擴充，將在公司未來成長扮演重要角色，並將不斷的強化核心競爭力，提供快速的客戶服務和支援，以成為客戶最佳的合作夥伴，未來更預計興建竹南三廠研發行政總部大樓，持續在苗栗竹南投資，創造當地的就業機會。