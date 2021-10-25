宏碁電競社群平台 今宣布進軍電商

宏碁（2353）今（25）日表示，旗下電競社群平台PLANET9打造創新平台功能，提供全球玩家進行團練、約戰、教練課程、大數據分析，及即時AI翻譯等多元遊戲體驗，正式宣布再擴展全新業務，以「PLANET9 商城」進軍電商，主打專業電競產品銷售，包括任天堂Switch及PS5主機等遊戲機也都買得到。

PLANET9為玩家提供發揮最佳戰鬥力的環境及工具，目前已有多場賽事藉由平台功能舉辦，去年也為諸如美國常春藤盟校、英國倫敦名校與各類企業、社群型態的賽事活動，打造專屬電競賽事平台。

宏碁指出，今年10月中旬，由英國現役及退役軍人所組成的「British Army Esports」，並透過攜手PLANET9平台、展開為期三個月的公益電競賽事「英雄盃（The Heroes Cup）」，同時為患有創傷後壓力症候群（PTSD）的軍人進行募款，將募得的款項全數用於治療軍人之經費。

PLANET9平台功能也持續再進化，即日起亦將開展全新業務，以「PLANET9 商城」正式進軍電商領域，主打專業電競商品的販售，為玩家提供最先進、大幅提升效能的精選電競周邊，開站首波優惠即祭出會員滿千折一百五十元的活動。

PLANET9電競社群平台自推出以來受到世界玩家的喜愛，也獲得德國紅點設計獎的青睞，獲頒「數位解決方案」獎；玩家亦紛紛透過平台功能進行遊戲賽事、大數據分析、戰略擬定、電競教練課程以及屢獲獎項的即時AI翻譯功能 SigridWave等，現在再加入「PLANET9 商城」全新電商平台業務，預期將會帶給玩家全新且更完整的遊戲體驗。