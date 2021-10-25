鴻海主辦奧林匹亞機器人台灣選拔賽 培育人才前進世界

2021年世界奧林匹亞機器人大賽（WRO）台灣選拔大賽頒獎典禮於10月9日舉行，鴻海（2317）教育基金會2021年首次擔任主辦單位，與玉山機器人協會一同支持熱衷於機器人賽事的國小、國中及高中學子參加選拔，以進軍即將於11月18日開始舉行的WRO世界大賽。

WRO是一項重量級的全球性科技教育賽事，每年比賽主題皆不同，2021年的主題為「能源機器人」，希望學生們能透過團隊合作，一同打造出使用再生能源的機器人，協助減少對地球的傷害。

2021年台灣選出五組團隊有資格站上國際舞台與其他多隊選手同場競技，鴻海教育基金會因此特別為選手們舉辦了賽前培訓課程，邀請到曾擔任WRO世界賽的評審來提昇學生們的實力，期盼讓學生們能有最好的表現。課程從世界賽所需要注意的細節、簡報技巧、英文能力等內容出發，讓許多學生表示十分受用，也對自己更有信心。