鴻海主辦奧林匹亞機器人台灣選拔賽 培育人才前進世界
2021年世界奧林匹亞機器人大賽（WRO）台灣選拔大賽頒獎典禮於10月9日舉行，鴻海（2317）教育基金會2021年首次擔任主辦單位，與玉山機器人協會一同支持熱衷於機器人賽事的國小、國中及高中學子參加選拔，以進軍即將於11月18日開始舉行的WRO世界大賽。
WRO是一項重量級的全球性科技教育賽事，每年比賽主題皆不同，2021年的主題為「能源機器人」，希望學生們能透過團隊合作，一同打造出使用再生能源的機器人，協助減少對地球的傷害。
2021年台灣選出五組團隊有資格站上國際舞台與其他多隊選手同場競技，鴻海教育基金會因此特別為選手們舉辦了賽前培訓課程，邀請到曾擔任WRO世界賽的評審來提昇學生們的實力，期盼讓學生們能有最好的表現。課程從世界賽所需要注意的細節、簡報技巧、英文能力等內容出發，讓許多學生表示十分受用，也對自己更有信心。
受到疫情影響，2021年WRO台灣選拔賽與世界大賽都採用線上方式舉辦，鴻海教育基金會執行長汪用和特別在台灣選拔賽線上頒獎典禮勉勵所有參與的學生們，無論此次比賽有沒有得獎，WRO比賽中所訓練學習到的機械知識、程式技能、解決問題能力、團隊合作精神等等都是學生們最棒的收穫，也期許同學們繼續挑戰自我，精進研究，也許有朝一日，就能為人類做出貢獻，引領科技時代。
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