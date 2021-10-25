點燃雙11 網家「雙11 PChome來了！」起跑

事雙11正式開打，挑戰年度最狂下殺優惠，PChome 24h購物即日推出「雙11 PChome來了！」強檔促惠，今年以「你就是我的V1111P」為活動主軸，力拚VIP禮遇，打出500萬種商品狂降破億，10月底前刷卡最高回饋18%、刷卡儲值最高送12.5%，最殺促惠及最強金流多箭齊發，更串連線上線下通路，推出多重暖身驚喜好康。

提前引爆雙11早鳥買氣，PChome 24購物今年強打15大精選會場，首波釋出1折搶購夯品，力邀消費者天天進站搶便宜，且迎接入秋首波東北季風，觀察近一周不僅保暖家電搜尋量較上週翻倍成長，更刺激清淨除濕機、專櫃保養品躍上熱搜排行，同時，也有眾多品類推出破盤激省活動。

此外，營造娛樂電商狂歡樂購氛圍，強化情境式導購體驗，PChome 24h購物將於11月1日起-11月9日連續9天、每天晚間8點半，推出吸睛指數爆表的「購物直播NON-STOP」直播銷售節目，此次結盟小米、LG、羅技、任天堂、Dyson、微軟、舒潔等9大品牌，策劃年度最驚喜的直播促購活動，預計將網羅超值夢幻逸品、年度獨家新品、熱門剁手必買等品項限定優惠，並邀請多位雙11開箱大來賓，與全民於線上同歡享樂，挖掘意想不到的優惠彩蛋，期望透過即看即買的銷售模式，預熱雙11銷售話題與買氣。