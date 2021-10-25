快訊

傳國籍航空機師「猝死前關著檢疫」 指揮中心回應了

點燃雙11 網家「雙11 PChome來了！」起跑

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

事雙11正式開打，挑戰年度最狂下殺優惠，PChome 24h購物即日推出「雙11 PChome來了！」強檔促惠，今年以「你就是我的V1111P」為活動主軸，力拚VIP禮遇，打出500萬種商品狂降破億，10月底前刷卡最高回饋18%、刷卡儲值最高送12.5%，最殺促惠及最強金流多箭齊發，更串連線上線下通路，推出多重暖身驚喜好康。

提前引爆雙11早鳥買氣，PChome 24購物今年強打15大精選會場，首波釋出1折搶購夯品，力邀消費者天天進站搶便宜，且迎接入秋首波東北季風，觀察近一周不僅保暖家電搜尋量較上週翻倍成長，更刺激清淨除濕機、專櫃保養品躍上熱搜排行，同時，也有眾多品類推出破盤激省活動。

此外，營造娛樂電商狂歡樂購氛圍，強化情境式導購體驗，PChome 24h購物將於11月1日起-11月9日連續9天、每天晚間8點半，推出吸睛指數爆表的「購物直播NON-STOP」直播銷售節目，此次結盟小米、LG、羅技、任天堂、Dyson、微軟、舒潔等9大品牌，策劃年度最驚喜的直播促購活動，預計將網羅超值夢幻逸品、年度獨家新品、熱門剁手必買等品項限定優惠，並邀請多位雙11開箱大來賓，與全民於線上同歡享樂，挖掘意想不到的優惠彩蛋，期望透過即看即買的銷售模式，預熱雙11銷售話題與買氣。

PChome 刷卡 網家

延伸閱讀

你買了嗎？PChome 24h購物盤點「五倍券熱銷TOP10」

PChome透過旗下比比昂 與日本最大二手交易平台Mercari合作

網家五倍券專區 8日開跑

PChome詹宏志打造網家「生態圈」卻拿不出實質成績單...昔日電商霸主如何讓市場重新驚豔？

相關新聞

台大攜手HTC 將森林體驗帶入防疫旅館舒緩身心靈

HTC（宏達電）旗下健康醫療VR部門在國立臺灣大學的支持下，與國際事務處及森林環境暨資源學系，攜手執行「VR教學研究計畫...

大立光決議 上半年配發31元現金股利

大立光（3008）今天召開董事會，決議今年上半年將配發31元現金股利，預計將發出41.58億元現金股利。依上半年每股純益...

集邦：今年前十大SSD模組品牌出爐 整體出貨量年減15%

根據TrendForce（集邦科技）研究顯示，由於新冠疫情造成生產供應及物流延遲，尤其在今年第二季起，全球普遍採取封閉管...

元創精密獲電動自行車車燈訂單 明年首季出貨

車用零配件廠元創精密取得品牌電動自行車車燈訂單，估明年第1季開始出貨，並布局電動車LED照明車燈

竹科銅鑼園區環差案 補氫氟酸抵減措施後再審

環保署今天審查竹科銅鑼科學園區環差案，環委認為竹科提出酸性氣體變更，但沒有針對氫氟酸、硝酸等增量有具體抵減措施；生態部分...

固緯切入電動車充電樁測試 看好車電新能源應用

電子量測儀器商固緯看好汽車電子和新能源轉換用測試儀器需求，也間接切入電動車充電樁測試領域，預估未來4年每年業績成長目標上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。