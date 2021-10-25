亞太電信線上直播旅遊服務 免出國也能環遊世界

亞太電信（3682）持續發掘嶄新且貼近生活的5G應用服務，今 （25日）宣布攜手旗下5G創育加速器扶植的新創團隊MyProGuide推出線上真人直播導覽旅遊服務，藉由5G大頻寬、低延遲特性，透過亞太電信5G高速上網，實現零時差、雙向互動的旅遊景點直播。用戶僅需開啟手機、平板或電腦進行視訊連線，就能一秒立刻飛出國，由當地專業導遊帶你暢遊東京表參道、巴黎塞納河、倫敦大笨鐘等世界知名景點。

根據聯合國世界旅遊組織統計，受COVID-19疫情衝擊，2020年全球旅遊業損失超過1.3兆美元（約36.2兆元新台幣），堪稱是「旅遊史上最慘澹的一年」。旅遊業積極轉型找出路，催生出線上真人直播導覽旅遊新商機，匯集全球32國、超過15,000名專業導遊的MyProGuide指出，今年5月正式推出線上真人直播導覽旅服務，截至今年9月一共出團492次，超過5,100人次參加，受歡迎程度遠超原先預期，為旅遊業注入一劑強心針。

亞太電信表示，MyProGuide推出線上真人直播導覽旅遊服務，透過5G高速上網、低延遲的特性，打造出即時互動、更具沉浸感的創新應用，臨場體驗更上一層樓，只需要手機、平板或電腦搭配視訊軟體，就能透過麥克風與導遊即時連線互動，宛若身歷其境的旅遊國外，首波精選東京、巴黎、香港、倫敦、布拉格和阿姆斯特丹6大熱門城市路線，每場次約60分鐘，中文場新上市優惠價450元、英文場新上市優惠價546元，費用均為市價7.5折起。

亞太電信指出，去年疫情爆發，5G搭配影像傳輸、直播相關的生活娛樂應用應運而生，「真人直播導覽」成為疫情下的新常態，讓原先嘗試性質的商業模式，增添更多落地的可能。亞太電信今年推出「Gt智慧生活無限圈」由電信業與新創圈跨界平台，至今協助數家國內新創團隊的產品上架，成為培育新創團隊的最強後盾，未來將持續透過「創需求」、「引新創」及「建生態」三線並進，壯大5G應用生態圈。