大立光決議 上半年配發31元現金股利

大立光（3008）今天召開董事會，決議今年上半年將配發31元現金股利，預計將發出41.58億元現金股利。依上半年每股純益61.69元估計，配發率50.3%。

公司同時決議將實施庫藏股，預計26日起兩個月內買回自家股票1,342張，買回平均價格為2,025元至3,300元，這是大立光首度實施庫藏股。

大立光在今年8月股東會順利通過修改公司章程，改為每半年度配發股利，視為大立光股利政策一大轉變。外界解讀，大立光改為每半年配發股利，應為吸引長期投資人、大型投資法人機構或壽險基金長期持有；最重要的是，有助於增加股價穩定性。

大立光今年第3季稅後純益52.6億元，季增77%，年減10.3%，每股純益（EPS）39.22元。累計今年前三季稅後純益135.35億元，年減23%，每股純益100.91元。

大立光執行長林恩平對於本季營運展望保守，預期在缺料因素下，10月、11月拉貨動能差不多。大立光25日股價收2,015元，下跌10元。