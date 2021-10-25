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集邦：今年前十大SSD模組品牌出爐 整體出貨量年減15%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

根據TrendForce（集邦科技）研究顯示，由於新冠疫情造成生產供應及物流延遲，尤其在今年第二季起，全球普遍採取封閉管理措施加以因應，導致訂單量急速衰退。因此，今年全球通路SSD出貨量較2019年衰退15%，達1億1,150萬台。以出貨市占排名來看，前三大品牌仍是金士頓（Kingston）、威剛（3260）（ADATA）及金泰克（Kimtigo）。

全球SSD模組廠排名，依據過往以各模組廠「自有品牌」在通路市場的出貨量為計算基礎，NAND Flash原廠並沒有包含在內。以三星（Samsung）為首的NAND Flash原廠SSD出貨占整體通路市場約35%，而模組廠出貨約占65%；而該65%當中，前十大模組廠出貨量約占整體通路市場71%，顯示大者恆大的趨勢仍持續。

金士頓在疫情下更顯示其全球布局的優勢，2020年市占率逆勢上漲1%，穩居全球第一。同時，為了避免晶圓產能吃緊而導致SSD生產受限，維持多元化的SSD主控方案選擇，在SSD主控IC商供應無虞之下，金士頓市占率未來仍有機會再提升。

威剛主要產品研發與生產重心早已轉向SSD，尤其在高階產品推出時程幾乎是業界領先，同時受惠疫情推升高階遊戲產品需求，市占率也同步上揚，位居全球第二。

排名第三的金泰克其策略轉向獲利較優的中、高階產品，加上海外通路及電商順利擴展，市占率持續攀升，穩居中國大陸第一的位置。在中國國產化政策指引下，加上持續深耕三、四線城市需求，市占率仍有機會持續成長。朗科（Netac）除了中國大陸及海外市場通路銷售體系完整，加上長期布局電商通路，在疫情推升電商訂單快速增長下，排名也躍升至第四。第五名的雷克沙（Lexar）則憑藉先前完整全球通路，加上工廠生產及售後服務體系的逐漸完善，其市占率也小幅上揚。

SSD

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