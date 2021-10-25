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英國軍人揪戰宏碁PLANET9電競 不忘做公益

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁（2353）旗下PLANET9電競社群平台魅力席捲全球，由英國現役及退役軍人所組成的「British Army Esports」於10 月中展開為期三個月的公益電競賽事「英雄盃（The Heroes Cup）」，攜手PLANET9做為賽事平台，並為患有創傷後壓力症候群（PTSD）的軍人進行募款，募得的款項將全數用於治療軍人之經費。

PLANET9為玩家提供發揮最佳戰鬥力的環境及工具，目前已有多場賽事藉由平台功能舉辦，包含去年美國常春藤盟校、英國倫敦名校以及各類企業、社群型態的賽事活動，打造專屬電競賽事平台。

除此之外，PLANET9平台功能也持續再進化，即日起（25 日）宣布開展全新業務，以「PLANET9 商城」的名字進軍電商平台，主打專業電競商品的販售，為玩家提供最先進、大幅提升效能的精選電競周邊，並祭出會員滿千折一百五的首波優惠活動。

PLANET9電競社群平台自推出以來受到世界玩家的喜愛，更獲得德國紅點設計獎的青睞，獲頒「數位解決方案」獎；玩家亦紛紛透過平台功能進行遊戲賽事、大數據分析、戰略擬定、電競教練課程以及屢獲獎項的即時AI翻譯功能 SigridWave等，現在「PLANET9 商城」全新電商平台業務，將會帶給玩家全新且更完整的遊戲體驗。

電競 軍人

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