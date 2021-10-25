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友達攜手凌華+鴻海AMR 有效節省33%設備使用率

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達總經理柯富仁（左） 與凌華董事長劉鈞宣布，雙方的合作是「臉」與「腦」的深度互補。記者李珣瑛／攝影
友達總經理柯富仁（左） 與凌華董事長劉鈞宣布，雙方的合作是「臉」與「腦」的深度互補。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）總經理兼營運長柯富仁表示，友達攜手凌華（6166）以及凌華和鴻海合資的「法博智能」，導入雙方的自主移動機器人（AMR），於友達龍潭4代廠成功結合5G企業專網的應用，已有效節省33%設備使用率，發展出解決舊世代工廠智慧化痛點技術，將於11月2日起舉辦的「邊緣可視．洞見未來」線上科技論壇分享成果。

友達去年入主工業電腦廠凌華後，雙方以各自強項展開「臉」與「腦」的深度互補性合作，今年並將首次聯袂打造線上科技論壇，以「Visualization at the Edge 邊緣可視． 洞見未來」為主題，邀請各領域專家從邊緣運算結合AI、可視化、自主移動等技術主軸，到智慧醫療、智慧交通、智慧製造、智慧企業創新應用，探討如域合作、打造整體解決方案及共創生態圈，加速產業在邊緣端的關鍵決策，完整擘畫5G與AI未來的可能性，共同創造關鍵助力及價值。

柯富仁指出，友達近幾年的轉型成果，展現在除顯示器產品的成長力道之外，智慧製造實績也有相當不錯的成長。

他說，友達在逾20年廠齡的龍潭4代廠，導入5G企業專網，從庫房到產線，結合友達自有的AMR，及凌華和鴻海（2317）合資的「法博智能」的AMR，從設計開始導入完成內第一座的異質AMR整合，並驗證出可節省33%的設備使用率，即可達成原有產量。除了展現高度的產能彈性和製程效率。更一舉發展出，解決舊世代工廠產線難以智慧化的痛點。

凌華董事長劉鈞表示，人類吸收資訊有83%是依賴眼睛，其餘的17%才是由：鼻子、皮膚、耳朵及和舌頭等貢獻。因此，各產業的「可視化」是邁向智慧製造不可或缺的一環。唯有可視化之後，才有助於管理者、線上操作人員，在取得即時可視的資訊後， 在對的時間、做出對的決定，讓效率因此提升。

柯富仁認為，邊緣可視化應用將是「Display Everywhere 2.0 」的關鍵動能。他指出，10年前面板的應用圍繞著人，那時是「Display Everywhere 1.0」的時代，如今從人擴及到車子、廣告看板等週邊都需要顯示器做為人機界面。加上 5G的低延遲、AI、IoT 以及自駕等新技術，將成為趨動「Display Everywhere 2.0」的新動能。

他說，友達跟凌華合作的最大競爭優勢，友達本身就是使用者，能以客戶角度理解需求，因為智慧製造最大市場並不是新工廠，而是舊世代工廠的優化。智慧製造可從工廠，進一步延伸到醫療、軍工等領域，友達旗下已有 11家智慧解決方案公司，可以符合各場域的服務需求。

友達 凌華 5G

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