友達攜手凌華+鴻海AMR 有效節省33%設備使用率

友達(2409)總經理兼營運長柯富仁表示,友達攜手凌華(6166)以及凌華和鴻海合資的「法博智能」,導入雙方的自主移動機器人(AMR),於友達龍潭4代廠成功結合5G企業專網的應用,已有效節省33%設備使用率,發展出解決舊世代工廠智慧化痛點技術,將於11月2日起舉辦的「邊緣可視.洞見未來」線上科技論壇分享成果。

友達去年入主工業電腦廠凌華後,雙方以各自強項展開「臉」與「腦」的深度互補性合作,今年並將首次聯袂打造線上科技論壇,以「Visualization at the Edge 邊緣可視. 洞見未來」為主題,邀請各領域專家從邊緣運算結合AI、可視化、自主移動等技術主軸,到智慧醫療、智慧交通、智慧製造、智慧企業創新應用,探討如域合作、打造整體解決方案及共創生態圈,加速產業在邊緣端的關鍵決策,完整擘畫5G與AI未來的可能性,共同創造關鍵助力及價值。

柯富仁指出,友達近幾年的轉型成果,展現在除顯示器產品的成長力道之外,智慧製造實績也有相當不錯的成長。

他說,友達在逾20年廠齡的龍潭4代廠,導入5G企業專網,從庫房到產線,結合友達自有的AMR,及凌華和鴻海(2317)合資的「法博智能」的AMR,從設計開始導入完成內第一座的異質AMR整合,並驗證出可節省33%的設備使用率,即可達成原有產量。除了展現高度的產能彈性和製程效率。更一舉發展出,解決舊世代工廠產線難以智慧化的痛點。

凌華董事長劉鈞表示,人類吸收資訊有83%是依賴眼睛,其餘的17%才是由:鼻子、皮膚、耳朵及和舌頭等貢獻。因此,各產業的「可視化」是邁向智慧製造不可或缺的一環。唯有可視化之後,才有助於管理者、線上操作人員,在取得即時可視的資訊後, 在對的時間、做出對的決定,讓效率因此提升。

柯富仁認為,邊緣可視化應用將是「Display Everywhere 2.0 」的關鍵動能。他指出,10年前面板的應用圍繞著人,那時是「Display Everywhere 1.0」的時代,如今從人擴及到車子、廣告看板等週邊都需要顯示器做為人機界面。加上 5G的低延遲、AI、IoT 以及自駕等新技術,將成為趨動「Display Everywhere 2.0」的新動能。

他說,友達跟凌華合作的最大競爭優勢,友達本身就是使用者,能以客戶角度理解需求,因為智慧製造最大市場並不是新工廠,而是舊世代工廠的優化。智慧製造可從工廠,進一步延伸到醫療、軍工等領域,友達旗下已有 11家智慧解決方案公司,可以符合各場域的服務需求。