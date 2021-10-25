防疫隔離不無聊 宏達電攜台大推VR自然體驗教材

宏達電近期受惠於元宇宙題材，旗下健康醫療虛擬實境（VR）部門與國立台灣大學國際事務處及森林環境暨資源學系攜手執行VR教學研究計畫，結合森林專業與VR科技，首個合作成果為國際學生防疫包。

宏達電今天發布新聞稿說明，國際學生防疫包將台大學生製作的VR自然體驗教材，結合HTC VIVE Flow沉浸式VR眼鏡及HTC VIVE Focus系列VR一體機，送入防疫旅館內，提供給隔離的國際學生。

隔離的學生戴上VR產品後，可以馬上體驗台大森林遊樂課程學生製作的多個台灣VR體驗教材，像是攀爬雪山的沿途景象，或是漫步台灣潮間帶，近距離觀察彈塗魚與溼地生態，透過VR內容解說，體會台灣多元自然生態奧妙。

HTC VIVE企業解決方案資深副總經理鮑永哲表示，虛擬實境將能夠為人們帶來革命性的數位體驗，透過VR產品及5G的發展，打破空間的限制，用VR科技保持著與世界的連結，在疫情下扮演重要的角色並帶來無限可能。除了透過VR與遠端團隊進行會議及討論，更可以進行VR運動，維持健康。

鮑永哲指出，隨著VR自製教案平台的成熟，不需要工程背景，老師及學生也可以輕鬆開發出合適的VR教材，進行課程及企業相關訓練。

台大國際長、同時也是森林系教授及台灣森林保健學會理事長袁孝維說，大自然就是最好的療癒良藥，透過VR將森林和自然環境在旅館中再現，可以協助受隔離學生釋放壓力，未來這項VR教材將逐步擴大範圍至醫院及護理之家。