富邦台灣半導體ETF指數調整 迎換機潮後市可期

自2020年全球爆發新冠疫情以來，全球半導體晶片持續供不應求，根據調研機構Susquehanna Financial Group統計，2021年9月的晶片交貨周期較8月增加5天至21.7週，已連續9個月呈現上升趨勢，並持續創機構統計以來新高，顯示晶片持續短缺。富邦台灣半導體(00892)ETF於6/10掛牌後，表現不俗；該ETF經理人陳靜如表示，後續隨著晶片需求持續強勁，半導體ETF後市表現可期。

陳靜如指出，富邦台灣半導體(00892)ETF所追蹤的「ICE FactSet台灣核心半導體指數」每年於4月及10月進行指數調整，以獲利能力指標GPA(營業毛利/總資產)挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳之半導體公司，本次指數調整成分股預計刪除「5471松翰」、新增「6732昇佳電子」，調整後價值鏈類別及權重分別包含：上游材料與元器件11.63%、製造設備2.06%、半導體生產商40.68%、積體電路41.04%及外包組裝和分銷4.59%，調整後仍持續涵蓋台灣完整的半導體產業鏈，擁有台灣半導體產業之競爭優勢。

此外，陳靜如進一步分析，2022年將迎來多數電子應用產品之轉換與持續普及，如5G手機、新機種伺服器的滲透、無線網路新世代的WiFi6，以及車用半導體應用需求持續升級，全球半導體製造商龍頭台積電於最近一次10月14召開的法說會中明確表示，其產能滿載至2022年底，並將赴日本設廠以滿足市場需求；且今明兩年預估全球將會新建共29家晶圓廠來加大產出。

台積電（2330）近期公布的財報表現也十分亮眼，9月營收新台幣1526.85億元，月增11.1%，年增19.7%。創歷史新高；Q3合併營收為新台幣4146.7億元，季增 11.4%、年增16.9%，創歷史新高。預估Q4合併營收約在新台幣4312至4396億元，平均季增4.5%，將會再創新高。

因此陳靜如認為，即使「ICE FactSet台灣核心半導體指數」調整成分股，仍擁有相當之競爭優勢，尤其該指數是以獲利能力指標GPA(營業毛利/總資產)挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳之半導體公司，完整涵蓋台灣半導體產業上、中、下游的半導體公司，富邦台灣半導體(00892)ETF可說是參與半導體產業的投資工具首選。