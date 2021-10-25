蘋果拉貨旺 新日興Q4營收拚季增兩位數

軸承廠新日興（3376）受惠於蘋果新款筆電拉貨動能旺，法人預估第4季營收季增可望達兩位數。

法人指出，蘋果筆電供應鏈中10月開始進入拉貨旺季，且新產品的料源準備可望較舊機種更充分，新日興本季營運可望明顯回溫。

新日興9月營收為9.39億元，月減1.6%、年減高達47.7%，該公司第三季營收27.49億元，季減4.8%、年減也有39.2%。累計前九月營收為87.8億元，年減19.7%。

蘋果新款高階筆電MacBook Pro將於明（26）日在美國市場上市，美國蘋果官網最新資料顯示，消費者若現在預約購買新機，平均到貨時間長達三至五周，部分客製化機型交貨日期更要到12月23日，顯示新機買氣優於預期。

不過法人指出，新日興今年受到缺料、越南工廠因疫情影響停工衝擊，出貨表現低於預期，另外也受到原材料漲價及匯率不利因素影響，在營運規模及毛利率壓力的雙重不利因素下，今年營運表現低於原先預期。