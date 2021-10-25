快訊

20年前現身東京野生小海豹風靡日本 橫濱樂發身分證

輕颱「瑪瑙」生成對台無影響 氣象局：東北風早晚較涼

蘋果拉貨旺 新日興Q4營收拚季增兩位數

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
新日興董事長呂勝男 （本報系資料庫）
新日興董事長呂勝男 （本報系資料庫）

軸承廠新日興（3376）受惠於蘋果新款筆電拉貨動能旺，法人預估第4季營收季增可望達兩位數。

法人指出，蘋果筆電供應鏈中10月開始進入拉貨旺季，且新產品的料源準備可望較舊機種更充分，新日興本季營運可望明顯回溫。

新日興9月營收為9.39億元，月減1.6%、年減高達47.7%，該公司第三季營收27.49億元，季減4.8%、年減也有39.2%。累計前九月營收為87.8億元，年減19.7%。

蘋果新款高階筆電MacBook Pro將於明（26）日在美國市場上市，美國蘋果官網最新資料顯示，消費者若現在預約購買新機，平均到貨時間長達三至五周，部分客製化機型交貨日期更要到12月23日，顯示新機買氣優於預期。

不過法人指出，新日興今年受到缺料、越南工廠因疫情影響停工衝擊，出貨表現低於預期，另外也受到原材料漲價及匯率不利因素影響，在營運規模及毛利率壓力的雙重不利因素下，今年營運表現低於原先預期。

新日興 蘋果 營收

延伸閱讀

疑似蘋果第一款iPod原型設計曝光 與實際外觀差很大

蘋果財報秀 兩議題聚焦

新MacBook Pro熱賣 帶旺台鏈

福壽山農場蘋果正結實累累 農場提醒勿採否則犯竊盜罪

相關新聞

為何日本願砸千億 補貼台積電設晶圓廠？這要從2年前東大挖角他說起

就在本月14日台積電總裁魏哲家證實，將赴日本設廠的計畫後，當天傍晚日本首相岸田文雄在宣布解散國會眾議院後的記者會上提到，台積電日本投資案將達1兆日圓之譜。

富邦台灣半導體ETF追蹤指數調整 看好後市

自2020年全球爆發新冠疫情以來，全球半導體晶片持續供不應求，根據調研機構Susquehanna Financial G...

富邦台灣半導體ETF指數調整 迎換機潮後市可期

自2020年全球爆發新冠疫情以來，全球半導體晶片持續供不應求，根據調研機構Susquehanna Financial G...

蘋果拉貨旺 新日興Q4營收拚季增兩位數

軸承廠新日興（3376）受惠於蘋果新款筆電拉貨動能旺，法人預估第4季營收季增可望達兩位數。

世界最高能效記憶體內算加速晶片 陽明交大工研院開發

陽明交通大學電子研究所教授侯拓宏領導的團隊在今年的IEEE亞洲固態電路會議 (IEEE A-SSCC)中與工研院電光系統...

中華電攻五倍券商機 優惠加碼

中華電信搶搭振興五倍券商機，繼推出門號購機優惠等措施之後，再推出Hami Video「5」購利方案，申辦「影視雙享包」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。