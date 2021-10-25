世界最高能效記憶體內算加速晶片 陽明交大工研院開發

陽明交通大學電子研究所教授侯拓宏領導的團隊在今年的IEEE亞洲固態電路會議 (IEEE A-SSCC)中與工研院電光系統所團隊共同合作，以商用化的28奈米製程技術，發表目前全世界最高能效的三元卷積神經網路 (ternary CNN)記憶體內運算加速晶片，每瓦功耗每秒可進行超過兩萬兆次的運算(20943 TOPS/W)，這較過去技術大幅提升3.7倍，面積使用效率亦提升4.5倍。

記憶體是各種電腦系統中儲存數據不可或缺的硬體單元，但現在新一代的智慧記憶體有了更多的應用。陽明交大指出，新一代的智慧記憶體不但可以儲存數據，也可以進行龐大的數據運算，能如人腦一般結合儲存與運算於一體，這樣的記憶體內運算(in-memory computing)架構模仿人腦神經網路的架構，是未來實現高效能、低耗電人工智慧的希望所在。

侯拓宏的團隊深耕記憶體內運算技術多年，透過記憶體元件、記憶體電路、人工智慧演算法的跨層級共同設計，逐步提升記憶體內運算的效能，樹立全新的記憶體內運算性能里程碑。

陽明交大表示，透過了跨層級共同設計技術，該晶片也克服了記憶體內運算中存在的計算誤差，展示極低耗電且高準確的語音關鍵字辨識能力。目前與工研院的團隊正積極將此技術導入商業用「即呼即醒」的智慧藍芽耳機中。

侯拓宏說，人工智慧的瓶頸之一在於運算硬體的效能，也是人工智慧運算無法由資料中心全面普及到個人行動裝置的主要原因。