婚宴、辦桌限制大鬆綁 新天地年底補辦婚宴急單爆大量

婚宴、辦桌限制大鬆綁，中部婚宴龍頭新天地餐飲集團（8940）10月份前兩週婚洽人數，已超過整個9月份近兩倍，顯現這波農曆年前婚宴補辦潮來勢洶洶。

國內疫情逐漸平穩，不僅連續多日「＋0」，對於宴會聚餐的管制也逐步鬆綁，除了放寬單間宴會廳上限80人限制，23日再度宣布最新餐飲指引：「室內、室內外辦桌、流水席時無須梅花座、間隔座」。

消息一出，立刻吸引許多因疫情延後婚期多時的新人，紛紛洽詢婚宴業者安排日期補辦婚宴。而事實上，婚禮平台「Marry結婚吧」指出，近兩個月詢問量即已激增兩倍。

「疫情是個加速器，加速改變新人及親友對傳統婚禮的觀念」新天地品牌行銷總監林國威說，連續兩年因疫情延後婚宴的新人估計超過10萬對，有些新人甚至已經延後數次。

難得盼到國內疫情逐漸解封，又擔憂未來疫情的不確定性，所以抓準時機，希望趕在農曆年前完成終身大事，造成這一波婚宴急單與四個有別以往的特殊現象。

現象一是「下訂快」。林國威說，雖然國內疫情有效控制放寬婚宴限制，但國外疫情依舊嚴峻，未來仍充滿變數，許多新人抓緊時機，趕快舉辦文定或婚宴，造成當天看場地就下訂的比例較以往高出三成，而且超過半數宴客日期趕在農曆年前。

現象二是「小廳熱」。雖然近期下訂婚宴數量暴增，但平均桌數明顯降低，多數集中在10桌以內，較疫情前平均20桌明顯下降，主要因為多數新人選擇先完成文定儀式，再視疫情發展決定婚宴日期，另有部分原因為新人為了把握補辦婚宴時機，只好縮小婚宴規模，導致10桌上下的宴會廳房超級熱門。

現象三是「桌價高」。因為補辦婚宴桌數變少，新人原本的預算變得較為充裕，多半新人會選擇升級桌菜，或者增加更多的加值服務，如證婚儀式及婚禮歌手等，讓婚宴儀式感再升級。

現象四是「日日好」。以往婚宴集中在宜嫁娶的吉日，但今年底至農曆年前的吉日早在上半年前即已訂滿，近期湧入補辦婚宴的新人對於擇日條件便放寬許多，只要是方便賓客出席的尋常假日都能接受，造成10月下旬至明年農曆年前假日特別搶手，整體訂席率已經將近八成。

林國威建議，想在年底前完婚的新人要加快速度，否則就要錯失今年完婚的末班車。