聯發科首場線上家庭日 9月底止營收總和達3,647億

IC設計大廠聯發科（2454）今（23）日舉行家庭日，因應疫情首次透過線上形式舉辦，董事長蔡明介表示，和同仁一起雲端相聚，創造特別的家庭日體驗，同時肯定全球聯發人合力締造佳績的表現，2021年持續乘風而上，截至9月底止營收總和已突破2020全年營收，達台幣3,647億元，聯發科技期待下一局在5G旗艦市場，為公司再下一城。

蔡明介指出，公司在2020年掌握疫情帶來的契機，創造年營收突破美金100億元（台幣3,221億元）的歷史表現，2021年更是持續乘風而上，截至9月底止營收總和已突破2020全年營收，達台幣3,647億元。

蔡明介進一步肯定員工的表現，在全球聯發人齊力合作，產生最大綜效，是公司能夠不斷展現卓越表現的基石，感謝所有同仁在自己的崗位努力，不畏挑戰、竭盡所能使命必達。

蔡明介預期公司在5G、Wi-Fi 6、ARM 運算產品、人工智能、多媒體與資料運算等技術等領域領先，持續投資關鍵技術，相信多元化平台將產生綜效，在拓展各類市場時，能擁有獨特的競爭優勢，並擁有領先地位。

蔡明介認為，公司5G布局策略及時機掌握符合市場趨勢，於5G關鍵戰役戰中搶得灘頭堡，並陸續以全系列完整的5G布局陣容贏得首戰之勝，短時間內囊括不同需求，成為全球智慧型手機晶片全球第一，展望未來，聯發科技將持續推出新產品搶市，期待下一局在5G旗艦市場，為公司再下一城。

據悉，聯發科技「世界第一等」的企圖心，讓該公司晶片市佔率居全球領導地位，藉由跨平台的技術優勢，每年驅動全球超過20億台內建聯發科技晶片的終端產品，包括智慧型手機、智慧電視、安卓平板電腦、智慧語音助理裝置、路由器等裝置 Wi-Fi 晶片、Arm 架構Chromebook等，都位居全球市場龍頭地位。