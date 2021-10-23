聯發科首場線上家庭日 9月底止營收總和達3,647億
IC設計大廠聯發科（2454）今（23）日舉行家庭日，因應疫情首次透過線上形式舉辦，董事長蔡明介表示，和同仁一起雲端相聚，創造特別的家庭日體驗，同時肯定全球聯發人合力締造佳績的表現，2021年持續乘風而上，截至9月底止營收總和已突破2020全年營收，達台幣3,647億元，聯發科技期待下一局在5G旗艦市場，為公司再下一城。
蔡明介指出，公司在2020年掌握疫情帶來的契機，創造年營收突破美金100億元（台幣3,221億元）的歷史表現，2021年更是持續乘風而上，截至9月底止營收總和已突破2020全年營收，達台幣3,647億元。
蔡明介進一步肯定員工的表現，在全球聯發人齊力合作，產生最大綜效，是公司能夠不斷展現卓越表現的基石，感謝所有同仁在自己的崗位努力，不畏挑戰、竭盡所能使命必達。
蔡明介預期公司在5G、Wi-Fi 6、ARM 運算產品、人工智能、多媒體與資料運算等技術等領域領先，持續投資關鍵技術，相信多元化平台將產生綜效，在拓展各類市場時，能擁有獨特的競爭優勢，並擁有領先地位。
蔡明介認為，公司5G布局策略及時機掌握符合市場趨勢，於5G關鍵戰役戰中搶得灘頭堡，並陸續以全系列完整的5G布局陣容贏得首戰之勝，短時間內囊括不同需求，成為全球智慧型手機晶片全球第一，展望未來，聯發科技將持續推出新產品搶市，期待下一局在5G旗艦市場，為公司再下一城。
據悉，聯發科技「世界第一等」的企圖心，讓該公司晶片市佔率居全球領導地位，藉由跨平台的技術優勢，每年驅動全球超過20億台內建聯發科技晶片的終端產品，包括智慧型手機、智慧電視、安卓平板電腦、智慧語音助理裝置、路由器等裝置 Wi-Fi 晶片、Arm 架構Chromebook等，都位居全球市場龍頭地位。
聯發科技此次以「定義不凡，卓越聯發」為主題，由阿Ken及Sandy 吳姍儒攜手主持，請到金曲歌后徐佳瑩、世界冠軍後龍國小扯鈴隊、親子帶動跳的藍波老師及泡泡哥哥，帶給員工及家屬充滿互動的線上歡聚時光，最後由董事長蔡明介偕同高階主管一同與搖滾巨星伍佰同台高歌「世界第一等」，將整場活動推向高潮。
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