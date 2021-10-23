鴻海、Gogoro在印尼投資布局 聚焦電動車與電池產業
鴻海（2317）科技集團今（23）日發出聲明表示，「鴻海董事長劉揚偉與Gogoro創辦人陸學森於10月22日下午，在台北與印尼投資部長Bahlil進行短暫會晤，三方就未來在印尼投資布局進行初步交流討論，議題聚焦在電動車與電池產業。印尼投資部部長Bahlil表示，非常期待鴻海與 Gogoro能到印尼投資，並且將提供相關獎勵措施，支持鴻海未來到印尼投資事宜。 」
據了解，1、印尼方積極與鴻海接觸，希望藉由鴻海的電動車實力，協助印尼產業轉型。2、印尼部長Bahlil親自飛來台灣，只為當面交流，並帶來印尼總統佐科威的口信，表達對鴻海的重視。3、Bahlil收到鴻海的Model C電動車造型禮物，強調很希望把實車帶到印尼。
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