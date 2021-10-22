台中軟體園區創新科技新聚落 加速起飛再升級

台中軟體園區為中台灣首座軟體園區，為展現園區智慧創新產業與創新應用加速器基地的輔導量能，經濟部加工出口區管理處特於今(22)日舉辦「110年台中軟體園區科技日暨智慧創新應用加速器成果發表會」。

現場除展示新創團隊智慧應用成果，更有15組優秀新創團隊進行展演，並安排投資人及產業界代表進行現場回饋交流，協助新創業者獲取資金與商機，展現新創團隊創新能量。

加工處處長楊伯耕致詞時表示，台中軟體園區智慧創新應用加速器基地自108年成立以來，以輔導新創產業為發展目標，提供新創團隊場域、共享各式資源及展露能量的平臺。

目前，新創團隊進駐累計達36家，未來將持續提供優質空間及軟硬體設施，整合園區產業與學界資源，聚焦於智慧應用，將新創團隊的創新解決方案推薦給產業，促進產業升級，達到產官學三贏。

此次活動與台中軟體園區產學訓發展聯盟、東海大學、台中市電腦公會、鼎新集團及各創投公司等共同合作，並邀請到台中市政府經發局、台中市工策會等單位代表出席，中區大專校院師生、各產業公協會成員也共襄盛舉，活動現場互動熱絡。

揭幕儀式由在地的霧峰農工師生帶領16台小愛機器人，以「舞動科技」揭開序幕，呈現台中軟體園區「科技人文智慧創新」品牌形象。

此次成果發表會計有28家新創及學校單位展示成果，其中包含「約農盃創新創業競賽」得獎團隊及中部大專院校人工智慧AI+專題聯展攤位。

新創路演暨天使資金媒合會部分，則有15組優秀新創團隊展示演出，並安排投資人及產業界代表回饋交流，協助新創業者獲取資金與商機。

加工處為了更積極地鏈結企業與學界，特別邀集AIoT領域廠商，共同於台中軟體園區建置「AIoT智慧製造應用體驗場域」，並且對外開放，歡迎各界蒞臨參訪與體驗，了解智慧工廠解決方案的樣貌，發掘智慧化轉型契機。