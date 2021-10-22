快訊

討錢不成22刀刺死養育恩人 法院裁定狠心男收押

台中軟體園區創新科技新聚落 加速起飛再升級

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
此次成果發表會計有28家新創及學校單位展示成果。記者宋健生/攝影
此次成果發表會計有28家新創及學校單位展示成果。記者宋健生/攝影

台中軟體園區為中台灣首座軟體園區，為展現園區智慧創新產業與創新應用加速器基地的輔導量能，經濟部加工出口區管理處特於今(22)日舉辦「110年台中軟體園區科技日暨智慧創新應用加速器成果發表會」。

現場除展示新創團隊智慧應用成果，更有15組優秀新創團隊進行展演，並安排投資人及產業界代表進行現場回饋交流，協助新創業者獲取資金與商機，展現新創團隊創新能量。

加工處處長楊伯耕致詞時表示，台中軟體園區智慧創新應用加速器基地自108年成立以來，以輔導新創產業為發展目標，提供新創團隊場域、共享各式資源及展露能量的平臺。

目前，新創團隊進駐累計達36家，未來將持續提供優質空間及軟硬體設施，整合園區產業與學界資源，聚焦於智慧應用，將新創團隊的創新解決方案推薦給產業，促進產業升級，達到產官學三贏。

此次活動與台中軟體園區產學訓發展聯盟、東海大學、台中市電腦公會、鼎新集團及各創投公司等共同合作，並邀請到台中市政府經發局、台中市工策會等單位代表出席，中區大專校院師生、各產業公協會成員也共襄盛舉，活動現場互動熱絡。

揭幕儀式由在地的霧峰農工師生帶領16台小愛機器人，以「舞動科技」揭開序幕，呈現台中軟體園區「科技人文智慧創新」品牌形象。

此次成果發表會計有28家新創及學校單位展示成果，其中包含「約農盃創新創業競賽」得獎團隊及中部大專院校人工智慧AI+專題聯展攤位。

新創路演暨天使資金媒合會部分，則有15組優秀新創團隊展示演出，並安排投資人及產業界代表回饋交流，協助新創業者獲取資金與商機。

加工處為了更積極地鏈結企業與學界，特別邀集AIoT領域廠商，共同於台中軟體園區建置「AIoT智慧製造應用體驗場域」，並且對外開放，歡迎各界蒞臨參訪與體驗，了解智慧工廠解決方案的樣貌，發掘智慧化轉型契機。

今天包含科學園區、各公協會等廠商代表，也在出席活動時參訪該場域，及參訪園區AIoT相關廠商如仁安資訊、銳鼎科技等，進行產業交流與商機媒合。楊伯耕說，加工處將會持續串連各方資源，積極導入智慧創新能量於台中軟體園區，驅動整體產業發展。

110年台中軟體園區科技日暨智慧創新應用加速器成果發表會今日登場。記者宋健生/攝影
110年台中軟體園區科技日暨智慧創新應用加速器成果發表會今日登場。記者宋健生/攝影

軟體 創業 東海大學

延伸閱讀

桃園動保園區外爆4件毒狗案 市府追查：管制農藥毒狗

嘉縣微形文創園區打造文創科技旅遊園區 促參評選公布

柯P批騙局升級還是騙局 林右昌：別見不得汐止和基隆好

基隆捷運路線、經營將定案 柯文哲：騙局升級還是騙局

相關新聞

助美方釐清半導體短缺議題 台積電11月8日前提交資料

美國商務部正在釐清半導體供應鏈短缺議題，並訂出公開徵求產業與公眾意見至11月8日。對此，台積電（2330）今日簡短指出，...

日月光基金會建置公共建設檔案 土水會頒特別貢獻獎

日月光文教基金會創辦人張虔生及董事長曾元一，今天獲中國土木水利工程協會（土水會）頒贈特別貢獻獎，表彰其對於台灣公共建設影...

環球晶收購世創案有建設性進展 力拚年底完成

矽晶圓大廠環球晶（6488）今日再更新圓公開收購德國矽晶圓廠世創（Siltronic） 最新進展，環球晶圓目前已完成美國...

台中軟體園區加速器成果發表 科技聚落再升級

台中軟體園區科技日暨智慧創新應用加速器成果發表會今天在台中軟體園區登場，除了介紹中軟加速器及智慧製造基地、培育機制與特色...

元宇宙大進擊 臉書微軟參戰引爆全球話題

元宇宙（Metaverse）題材發燒，概念股宏達電今天股價續揚，盤中一度觸及漲停。臉書、微軟和輝達等國際大廠爭相投入元宇...

鴻華先進Model T電動巴士現身高雄 體驗北基快充站

鴻華先進日前亮相的電動巴士Model T，今 （22）日現身高雄，體驗北基國際旗下「TAIL特爾電力」快充服務！北基（8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。