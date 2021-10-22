國銀價格戰 五大銀行新增房貸利率1.346%探新低

疫情趨緩，遞延性買盤回籠，房貸市場競爭激烈，國銀房貸利率出現價格競爭。中央銀行今（22）日公布，9月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀以及一銀）新承做購屋貸款金額較8月增加120.51億元，回升至555.52億元；新承做購屋貸款利率較8月減少0.003個百分點，降至1.346％，寫下歷史新低。

央行經研處副處長蔡惠美解釋，近幾個月，五大銀行中的少數銀行，自覺面對民營銀行在房貸市場的競爭，必須要強化購屋貸款，因此針對比較優質的客戶，提供較為優質的貸款利率，導致五大銀行新承做購屋貸款利率，僅幾個月出現下降趨勢；同時，一部分銀行的整批分戶貸款增加，也拉低利率。

央行官員強調，已經在10月1日，邀請36家本國銀行以及中華民國信用合作社聯合社召開會議，督促銀行辦理放款業務應落實授信風險定價原則，10月應不會再出現「價格競爭」，並強調央行不樂見資金過度流向不動產。

在10月與國內銀行「喝咖啡」後，房貸利率會在10月後逐步回升？蔡惠美回應，央行會持續關注，相信銀行會特別留意授信風險定價原則，以及關注國際金融情勢變化。

對於9月五大銀行新增購屋貸款金額回升至555.52億元。蔡惠美解釋，5月下旬，國內升級三級警戒，7月27日降級，在這段三級警戒時間，影響到看屋，有需求的購屋者稍微遞延買屋計畫，在7月下旬降級後，開始看屋，逐步落實買房需求，遞延性買盤逐步出籠，帶動六都的買賣移轉棟數，在9月都出現月增加，合計月增27.7％。

如果與去年同期相比，9月六都中的建築買賣移轉出現年增率正成長的的都市，僅有台南以及高雄，年增率分別達到4.2％以及4.9％，其餘四都較去年同期出現兩位數衰退，央行官員解釋，台南與高雄９月買賣移轉棟數出現年增率正成長，評估原因應該與台南地區鄰近南科，高雄地區則有台積電設廠議題有關。

蔡惠美指出，台灣房市目前屬於「穩定」，面對第4季，基於去年下半年基期偏高，雖然房市買氣回籠，但研判建物買賣移轉棟數年增率應該會趨緩。