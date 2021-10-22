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遠傳建置5G雙模實驗室 攜手台廠接軌國際

經濟日報 / 記者陳虹妃／即時報導

遠傳電信（4904）今年7月初與國際大廠愛立信(Ericsson)攜手成立全台首座「雙模全5G 核心網路實驗室」，成功建置5G獨立組網(Standalone, SA)測試平台，並隨即完成全台第一通「5G 獨立組網數據連網電話」(1st data call)，展開一系列技術與應用場景測試，為台灣5G進程創下全新里程碑！8月底更攜手仁寶（2324）、台達電（2308）、富鴻網、光寶（2301）、和碩（4938）、中磊（5388）、啟碁（6285）等國內七家主要RAN廠商，共組國產5G專網RAN生態圈，搭配遠傳採用諾基亞（Nokia）方案建置之5G專網專用的獨立組網模式核心網，於遠傳場域啟動n78頻段5G專網端對端整合測試驗證，大幅推進建構國內5G自主供應鏈進程，不僅加速台灣5G獨立組網的發展，更匯聚5G生態圈能量，齊心提升台灣5G的產業價值與打造國際供應鏈的關鍵地位。

遠傳與愛立信於年中簽訂「5G網路發展合作備忘錄」，共同推動5G邁向新階段，包含全面推動5G網路從非獨立組網邁向獨立組網架構，以完整釋放5G潛能，充分實現大頻寬、低延遲、大量聯結特性，催生5G遠距手術、車聯網、智慧城市等殺手級應用落地。此外，遠傳與國內網通設備廠、終端設備廠積極進行端對端整合測試，由遠傳扮演居中研判、協調及仲裁多家廠商互通性的掌舵手，依循國際組織標準進行符合性和相符性測試，加速推動台廠設計及與國際大廠核心網路整合實力，促進台灣5G生態系逐漸成熟，接軌國際。

5G 遠傳電信

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