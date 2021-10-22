元宇宙大進擊 臉書微軟參戰引爆全球話題

元宇宙（Metaverse）題材發燒，概念股宏達電今天股價續揚，盤中一度觸及漲停。臉書、微軟和輝達等國際大廠爭相投入元宇宙，帶動VR與AR硬體、晶片廠等供應鏈商機。

元宇宙概念最早在1992年的科幻小說「潰雪」（Snow Crash）提出，是指由現實與虛擬混合而成的數位世界，允許人們透過虛擬環境在不同裝置間移動及溝通。

隨著虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）硬體發展漸漸成熟、上網速度加快、電腦運算能力大幅提升，加上科技大廠的背書，元宇宙躍升為今年熱門關鍵字。

大力推動元宇宙的臉書（Facebook）認為，元宇宙是一個虛擬世界，人們可以和身處不同空間的人一起打造與探索，也可以在其中與朋友交流、工作、娛樂、學習、購物和創作等。不過元宇宙無法由任何一家公司單獨建立，如同網路世界，許多產品可能在未來10到15年後才會問世。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）曾形容，元宇宙能讓整個世界變成人們的App畫布，透過軟體供應商的雲端運算服務，有望打造企業端的元宇宙。

這也代表具備元宇宙題材的不只有VR、AR硬體產業，包括人工智慧、晶圓代工、社群平台、遊戲、金融都將扮演關鍵角色。

日前推出首款VR眼鏡的宏達電最近6個交易日累積收盤價漲幅高達54.18%，成交量從20日的4萬1983張大增至今天的逾25萬張，即使遭證交所列為注意股票，仍擋不住熱錢湧入。

市場研究機構TrendForce指出，元宇宙等議題發酵再次帶動AR、VR的熱度，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情促使數位轉型，也拉升AR、VR在遠端互動應用的普及度，將吸引更多廠商和產品跨入相關領域，預估AR、VR裝置合計出貨量將在2022年達到1202萬台。

TrendForce觀察，在追求更為真實的虛擬世界下，除了AR、VR頭戴裝置本身硬體規格的發展外，也會延伸至手部肢體的追蹤感測、控制器或穿戴裝置上的觸覺回饋，甚至是耳機上的聲學功能。

除了商業應用之外，TrendForce認為，獨立VR裝置搭配更多相機模組在內的感測器設計，將成為消費市場更常見的選擇，若再搭配更成熟的5G網路環境，虛擬社群及多人互動等應用會是2022年廠商投入的關鍵。

影音平台Yahoo TV總製作耿暄日前受訪指出，未來元宇宙將有3大人才需求，第一種是內容型人才，必須對內容有豐富的理解和想像力；第二種是技術型人才，對技術有深厚底子，能運用新科技進行創作；第三種是整合型人才，需要促成前述兩種完全不同特質的人才進行對話。