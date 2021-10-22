戰略培育人才 蔡英文：打造台灣為半導體先進製程中心

成功大學今年率先增設「智慧半導體及永續製造學院」，今天揭牌，總統蔡英文表示，半導體人才投資是台灣最重要的戰略投資，智慧半導體學院的成立就是要培育人才，期許產官學合作，打造台灣成為亞洲半導體先進製程中心。

蔡英文說，美中貿易摩擦及疫情影響，全球經濟情勢有很大轉變，尤其是車子晶片短缺議題，也使全球關注台灣半導體產業發展，卻也證明台灣在全球產業鏈扮演重要角色。台灣有此成就，除了業界、學界的努力、技術精進、持續投資下打造的基礎，還有穩定制度、良好投資環境以及卓越人才。台灣半導體技術為世界頂尖，但仍須持續追求進步。

現在是全球經濟變動的關鍵時刻，蔡英文說，台灣要把握既有優勢、提升研發水準及培育人才來成為半導體持續進步的動力。未來半導體人才投資是國家戰略投資，今年5月產學創新條例已通過，就是希望鬆綁組織、人事等過去限制，用更彈性方式培育尖端人才，為我國往後幾十年半導體產業發展，打下重要基礎。教育部也將在台大、清大、陽明交大、成大設置智慧半導體學院，成大是第1所成立的學校。