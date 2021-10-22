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戰略培育人才 蔡英文：打造台灣為半導體先進製程中心

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
成功大學「智慧半導體及永續製造學院」今天揭牌，蔡英文期許打造台灣為亞洲半導體先進製程中心。記者鄭惠仁／攝影
成功大學「智慧半導體及永續製造學院」今天揭牌，蔡英文期許打造台灣為亞洲半導體先進製程中心。記者鄭惠仁／攝影

成功大學今年率先增設「智慧半導體及永續製造學院」，今天揭牌，總統蔡英文表示，半導體人才投資是台灣最重要的戰略投資，智慧半導體學院的成立就是要培育人才，期許產官學合作，打造台灣成為亞洲半導體先進製程中心。

蔡英文說，美中貿易摩擦及疫情影響，全球經濟情勢有很大轉變，尤其是車子晶片短缺議題，也使全球關注台灣半導體產業發展，卻也證明台灣在全球產業鏈扮演重要角色。台灣有此成就，除了業界、學界的努力、技術精進、持續投資下打造的基礎，還有穩定制度、良好投資環境以及卓越人才。台灣半導體技術為世界頂尖，但仍須持續追求進步。

現在是全球經濟變動的關鍵時刻，蔡英文說，台灣要把握既有優勢、提升研發水準及培育人才來成為半導體持續進步的動力。未來半導體人才投資是國家戰略投資，今年5月產學創新條例已通過，就是希望鬆綁組織、人事等過去限制，用更彈性方式培育尖端人才，為我國往後幾十年半導體產業發展，打下重要基礎。教育部也將在台大、清大、陽明交大、成大設置智慧半導體學院，成大是第1所成立的學校。

目前已有15家產業和成大合作，透過產業共同參與研發，將大幅提升人才素質及學習效果，期能打造為亞洲半導體先進製程中心，持續提升台灣在全球產業鏈的關鍵地位。她說，成大除了半導體，在人工智慧、循環經濟、國防科技上都有堅實發展基礎，相信未來和沙崙智慧科學城、南科、橋頭科學園區連結，成為台灣最重要的科技產業走廊，並持續帶動半導體產業發展，以及整個大台南的創新和永續發展。

成功大學「智慧半導體及永續製造學院」今天揭牌，蔡英文期許打造台灣為亞洲半導體先進製程中心。記者鄭惠仁／攝影
成功大學「智慧半導體及永續製造學院」今天揭牌，蔡英文期許打造台灣為亞洲半導體先進製程中心。記者鄭惠仁／攝影

半導體 成功大學 蔡英文

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