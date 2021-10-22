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宏碁Chromebook筆電 第三季排名全球前二

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

Chromebook產品線依使用者需求設計，分為消費及零售、商用與教育市場。根據IDC最新市調資料顯示，宏碁（2353）在各領域皆展現強勁銷售動能、穩健成長，並在2021年第三季以21%市佔率排名全球前二。

因應疫情影響，人手一台電腦已是現代趨勢，宏碁長期深耕的商務及教育型Chromebook市場表現更加亮眼，在各地市場交出亮眼成績，第三季在加拿大以38%市佔率及西歐以32%市佔率奪下第一、美國市場保持前三大。

宏碁Chromebook的多元產品設計提供各種螢幕尺寸、多元處理器、增強耐用度或豐富連接性等強化產品特色的Chromebook筆電。近期，宏碁為滿足使用者期待，推出全新大螢幕的Chromebook翻轉筆電，不僅通過MIL-STD 810H軍規認證，並採用Corning® Gorilla® Glass玻璃觸控板，符合家用、混合工作型態及學生等多元族群的需求。

Chromebook 宏碁

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