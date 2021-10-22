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台積電GaN晶片客戶納微在美掛牌 出貨量已逾3000萬顆

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

台積電（2330）GaN晶片客戶之一的納微半導體近日在美國納斯達克順利掛牌，同時更新該公司數據，統計出貨量已逾3000萬顆GaNFast 電源 IC並維持零故障回報。

納微半導體在美國掛牌代號為NVTS和NVTSW。依據集邦研究預測顯示，納微半導體去年出貨量已居全球前二大，今年有機會將以29%的出貨量市佔率超越Power Integrations（PI），拿下今年全球GaN功率市場第一名。

納微半導體執行長暨聯合創辦人謝里丹（Gene Sheridan）在掛牌時表示，在短短的7年時間該公司從新創公司到上市公司，Navitas的目標是成為下一代功率半導體領導者，讓世界改變充電方式。

納微半導體早在草創初期就和台積電深化合作，依據該公司技術藍圖今年投片已擴至台積電8吋廠來提高產能。

半導體 台積電

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