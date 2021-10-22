華碩9月微軟系統筆電 開機占比突破64%

華碩（2357）今（21）日表示，據台灣微軟9月份開機數報告，微軟系統筆記型電腦新設備用戶中，華碩以壓倒性64%佔比傲視群雄，大幅拉開與對手差距；此外，據知名市調機構9月份輕薄筆電市佔報告，華碩以突破四成七市佔橫掃市場，遙遙領先第二名3.3倍，榮登購機首選品牌。

華碩表示，領先市場導入全線OLED筆電機種，新推出兩款升級「雙11」的輕薄翻轉筆電「Zenbook Flip S13 OLED （UX371）」及「Zenbook Flip 13 OLED （UX363）」，搭載最新Windows 11作業系統及最高第11代Intel® Core™ i7處理器，擁有簡潔的使用者介面與絕佳效能；100% DCI-P3廣色域真實色彩，帶來劇院級視覺饗宴。德國萊因（TÜV Rheinland）、SGS護眼雙認證，體貼長時間用眼族群。