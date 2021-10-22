物聯網智造基地成果展 22日登場

「物聯網智造基地」即將成立滿四周年，首度擴大舉辦「台灣智造跨界串聯 – 物聯網智造基地成果展」活動，於22日至23日在華山1914文化創意產業園區開幕。除規劃「健康照護．醫療．生活」及「智慧製造．傳產轉型」兩大展區、七大主題外，更舉辦六場「跨界智造」主題座談會，邀請國內30家企業、專家業者及創新團隊分享，

在經濟部工業局支持下成立的「物聯網智造基地」，於台北、台中、高雄等地集結超過百名業者、專家籌組服務團隊，全面盤整資源、挖掘創意，串起IoT產品所需要的全階段資源，提供國產IC技術開源、產品開發、產業應用等機制服務，完整建構「台灣智造」的技術實作產業鏈。

活動現場規劃「健康照護．醫療．生活」、「智慧製造．傳產轉型」兩大展區，展示橫跨「健康照護」、「新時代醫療」、「智慧生活」、「數位傳承」、「傳產轉型/遠距維運」、「傳產數位訓練」、「廠房可視化 / 預診斷」等七大產業創新物聯的豐碩成果，並舉辦六場跨界智造主題座談會，邀請國內IC業者、物聯網智造基地服務團、場域業者及智造基地輔導團隊，針對「國產IC AIoT布局」、「國產IC開源應用」、「IoT跨域應用」、「傳產數位轉型」、「機構鏈結創意挖掘」、「學研專題商品化」等主題分享。同時邀請由物聯網智造基地所培植的16家物聯新創團隊，分享創新育成過程中的成功案例與甘苦經驗。

未來物聯網智造基地還將升級打造智造生態系與並拓展海外服務，緊密串聯台灣智造產業夥伴，包括硬體、軟體、設計與產製等，強化國產IC技術支援，引導海外新創來台開發、設計、製造，促進國際智造Outside-In、台灣智造能量Inside-Out，逐步打造台灣成為全球物聯網產業鏈的中心。