和碩賴哲彥：未來智慧駕駛座艙有四大趨勢

針對新科技融入智慧車市場，和碩聯合科技（4938）第八事業群總經理賴哲彥指出，未來的智慧電子駕駛座艙將有四大趨勢，包括資訊整合、即時互動、隨選娛樂、個性化設定。

隨著時代演進，汽車駕駛座艙也不斷地進步，不僅越來越電子化，車用螢幕也越來越大，操作方式也講求集中控制，因為透過科技的進步，不僅汽車相關控制晶片已經越來越集中，也因為AI科技的演進與連網需求的增加，讓駕駛座艙可以跟車外情況即時互動，並且讓電子駕駛座艙成為市場主流。

根據IHS Market研究報告指出，預估2022年全球電子駕駛座艙市場規模為438億美元，2030年將可成長至681億美元。

賴哲彥觀察發現，未來的智慧電子駕駛座艙將有四大趨勢，包括資訊整合（Integration）、即時互動（Interactive）、隨選娛樂（Entertainment）、個性化設定（Individualized）。也就是所有的資訊將可透過各個螢幕進行彙整與呈現，讓駕駛者可即時掌握汽車運作情況；駕駛或乘客可以透過觸控或3D呈現方式，進行操作與互動，並且直接利用車內螢幕觀看影片或影音網站；駕駛艙也可以依照不同駕駛需求，進行個性化操作設定；以且駕駛系統可以透過OTA方式進行更新，提供更多服務與應用。

針對未來移動趨勢，賴哲彥認為會有更多樣化的應用，包括移動即服務（Mobility as a Service，MaaS）、駕駛座艙電子商務、訂閱式車用應用服務等，透過資通訊科技的加入，都可以在未來汽車使用情境當中實現，不僅提升車主滿意度，確保行車安全，讓汽車產業服務更完善，甚至可以為汽車產業帶來新收入。

因應行車安全與電動車趨勢，汽車產業打造智慧車，半導體晶片與資通訊科技為重要核心關鍵，也是車廠與資通訊產業合作新趨勢。為讓台歐汽車產業供應鏈，更加了解台灣資通訊產業在車用技術之發展與應用，台灣先進車用技術發展協會（Taiwan Advanced Automotive Technology Development Association，簡稱為TADA）秘書長沈舉三、TADA共同發起人暨和碩聯合科技第八事業群總經理賴哲彥，10月21日出席由經濟部工業局指導、德國經濟辦事處及財團法人車輛研究測試中心共同舉辦的第二屆台德未來移動論壇線上會議，分別以「資通訊科技在智慧車的商機與挑戰」、「未來智慧駕駛座艙：你的第三生活空間」發表專題演講。