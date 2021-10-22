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台灣大通過NCC 5G SA技術驗證 首家獲審驗的電信業者

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

台灣大今日宣布，已通過國家通訊傳播委員會（NCC）5G SA (獨立組網）系統審驗，為國內首家通過官方審驗的電信業者。

台灣大技術長郭宇泰指出，SA在網速上，如同將普通跑道升級為專業賽道，不僅5G網路可以跑得更快、更順暢，還可透過SA解鎖5G完整功能，呈現即時反應、高效能、海量鏈接等多維度新應用，不僅在消費端顯著提升體驗，更能進一步帶動多元5G垂直應用服務，為台灣整體環境創造更多價值。

依據GSA（全球行動通訊設備供應商協會）公布的最新資料，目前全球僅12個電信營運商於9個國家提供SA商用服務，台灣大繼7月獨步全球，聯手聯發科、諾基亞結合700MHz、 3.5GHz頻段，在實驗室外成功完成SA 5G載波聚合測試後，又協同諾基亞於8月完成5G SA建置，現在更成為台灣第一個通過官方SA審驗的電信公司。

台灣大深耕智慧醫療領域多年，推動X光片或CT（電腦斷層掃描）等大量影像醫療資料，送到雲端高速運算，結合AI（人工智慧）及早判斷病兆、協助醫師給予醫療指示，甚至是患者送到急診室前的黃金救援時刻，救護人員能以AR（擴增實境）眼鏡判讀資訊或即時回傳醫院，提高治療成效，這些萬物相聯的應用場景，在SA驅動下，終能提早落地實現。

台灣大商務長吳傳輝表示，SA是首次採用全雲端技術的行動核心網路，為走向軟體化、雲端化、虛擬化的關鍵第一步，同時充分發揮端到端網路切片功能，讓一個行動網路可分割多個網路規模，分別對應不同應用場景，或是為企業客製化打造專網，勢必能更貼切、靈活支持客戶的需求。

台灣大今年7月已開始測試運用SA 5G載波聚合，將涵蓋距離再延伸約35%，速率又較單頻提升約30%；SA技術將解鎖5G的完整潛能，讓5G不只是「速度快」、更是「反應快」，真正開創智慧醫療、車聯網、智慧工廠等各式應用場景。

5G 台灣大 諾基亞

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