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研調：明年自動駕駛商用將邁向Level 4

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

全球市場研究機構TrendForce指出，針對明(2022)年展望，電動車邁入高速發展期，在自動駕駛方面，伴隨著晶片運算力、感測器性能雙雙提高，以及5G覆蓋率增加和法規放行下，Level3-Level4的自動駕駛將在商用車與乘用車上落實，自駕商用車擴大商用服務、乘用車則搭載自動駕駛技術的功能。

全球在脫碳聲浪不斷升高下，各國持續以法規和政策影響該國車輛電動化的速度，並且試圖將電動車產業鏈本土化，積極爭取企業設廠。整個產業正為市場主流轉為電動車而做準備，隨著車款與銷量持續上升，車廠面臨多項轉型所需的策略規劃，加上晶片缺貨風波未平、疫情干擾供應鏈穩定性，使得「確保供應、彈性管理」極為重要，2022年將持續就半導體、電池與閉環生態鏈三大關鍵領域進行布局。

TrendForce表示，而在自動駕駛方面，伴隨著晶片運算力、感測器性能雙雙提高，以及5G覆蓋率增加和法規放行下，Level3-Level4的自動駕駛將在商用車與乘用車上落實，自駕商用車擴大商用服務、乘用車則搭載自動駕駛技術的功能，其中ODD(operation design domain)的設計為重要的自駕商用條件，「有條件的自動駕駛功能」成為產業與社會共識。

自動駕駛 電動車

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