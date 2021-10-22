SEMI：9月北美半導體設備出貨37.2億美元 今年次高
SEMI（國際半導體產業協會）今（22）日公布最新Billing Report（出貨報告），今年9月北美半導體設備製造商出貨金額為37.2億美元，較上月小幅增加1.7%，也是今年以來的單月次高水準，僅次於7月表現。
SEMI統計，今年9月北美半導體設備製造商出貨金額為37.2億美元，較上個月最終數據的36.6億美元相比上升1.7%，也相較於去年同期27.4億美元則上升了35.5%，是今年以來的單月次高水準，僅次於7月的38.57億美元。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「北美半導體設備製造商出貨金額在9月微幅上升，接近至7月創下的紀錄高點。主要的終端應用市場與含矽應用需求持續增長，持續推動包含設備在內的半導體製造生態系的成長。」
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