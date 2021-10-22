技術領先！台灣大率先通過5G SA技術官方驗證

台灣大哥大（3045）本（22）日宣布已通過國家通訊傳播委員會(NCC)5G SA(Standalone，獨立組網)系統審驗，為國內首家通過官方審驗的電信業者，可提供真正的SA服務。SA技術將解鎖5G的完整潛能，讓5G不只是「速度快」、更是「反應快」，真正開創智慧醫療、車聯網、智慧工廠等各式應用場景，台灣大期盼運用SA技術助攻台灣眾多產業開發更多創新應用，搶占商機。

台灣大技術長郭宇泰指出，5G發展自NSA邁向SA，在網速上，如同將普通跑道升級為專業賽道，網路可以跑得更快、更順暢；但更重要的是，SA可以讓5G提升為一個十項全能的比賽，不只是「跑得快」的單一維度，還需要運動員展現耐力、爆發力或技巧，透過SA解鎖5G完整功能，呈現即時反應、高效能、海量鏈接等多維度的的新應用，不僅在消費端如雲端遊戲體驗將更顯著提升外，更能進一步帶動更多元的5G垂直應用服務，為台灣整體環境創造更多價值。

依據GSA公布的最新資料，目前全球僅12個電信營運商於9個國家提供SA商用服務，台灣大哥大繼7月獨步全球，聯手聯發科、諾基亞結合700MHz、 3.5GHz頻段，在實驗室外成功完成SA 5G載波聚合測試後，又協同諾基亞於8月完成5G SA建置，現在更成為台灣第一個通過官方SA審驗的電信公司，在尖端的SA網路技術佈建上，在國內取得領先優勢，放眼國際亦位於領先族群。

台灣大深耕智慧醫療領域多年，推動X光片或CT等大量影像醫療資料，送到雲端高速運算，結合AI及早判斷病兆、協助醫師給予醫療指示，甚至是患者送到急診室前的黃金救援時刻，救護人員能以AR眼鏡判讀資訊或即時回傳醫院，提高治療成效，這些萬物相聯的應用場景，在SA驅動下，終能提早落地實現。