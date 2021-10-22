各國積極自建半導體供應鏈 產業分析師：難度滿高的

今年以來晶片供給吃緊下，各國也紛紛想要建構自家的半導體供應鏈，日本上周先是由台積電（2330）宣布將設日本廠，近日再傳美光(Micron)也將投入8000億日圓在日本廣島縣蓋DRAM新工廠，另外歐盟也有意在歐洲建立半導體供應鏈，對此，台經院產經資料庫總監劉佩真，各國或地區未來發展情況仍待觀察，在考量生產成本及技術門檻之後，其實自建半導體供應鏈的難度滿高的。

劉佩真表示，台灣目前已是全世界的半導體大國，而這是經過長時間的打造完成，並非短時間透過密集的資金投入就能快速建構，目前世界各國要發展自己的半導體供應鏈，最大的困難在投資金額鉅大及未來晶片成本可能大幅高漲。

劉佩真進一步指出，目前各國若要建構半導體供應鏈，其實未來能否真的成功仍是未知數，二大重點分別高成本及高價售，第一點在於投注資金鉅大，估計每年至少要投入的資金就高達9000億美元至1.22兆元美之多，這不管哪一個國家來說，都是相當大的投資金額，而且要維持長時間投入，財務上負擔沈重。

第二個重點是，以美國為例，由於人工成本、電力、建廠等各項成本都相對較高，因此，初步估計，在投入高額成本之後，未來晶片價格至少要比現在上漲35%至60%，整個中下游產業能否接受或承受也是另一個議題。

另外，在美國、歐盟及日本規劃發展半導體計劃中，歐盟希望未來直朝向2奈米生產製程，很明顯是瞄準高階製程；而以日本來看，則是先和台積電合作22至28奈米主要是供給日本的光學及車用電子需求，因此未來各國發展半導體能否成功，也和其是鎖定自家需求的中低階製程，還是以難度最高的高階製程的選擇有直接關係。