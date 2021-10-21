印度擬推激勵措施吸引PC供應商設廠 宏碁、聯想興趣濃厚？

集微網消息，業內消息人士稱，印度正努力爭取PC供應商和ODM在當地建立生產線，最新的激勵措施是給予「印度製造」製造商至多50%的PC採購項目優先權。

據《電子時報》報道，印度在2020年上半年啟動了PLI（生產掛勾獎勵）計劃，目標是手機行業，成功地吸引了三星和蘋果在當地設立業務，富士康、緯創及和碩都也擁有了當地裝配線。

在此基礎上，印度當局又於2021年7月推出了針對PC行業的PLI計劃。作為回應，包括戴爾、聯想、宏碁和華碩在內的許多品牌供應商都對在印度設立ODM業務表現出濃厚興趣。

印度的個人電腦銷售增長迅速，潛力巨大。Canalys的統計數據顯示，2021年第二季度，印度PC銷量同比飆升43%，達到409.7萬台，創下五個季度的新高，所有品牌此期間在該市場的出貨量均同比增長。

宏基泛亞太平洋業務總裁侯厚德（Andrew Hou）說，宏碁2021年第三季度在印度的個人電腦銷售收入也達到了10年來的最高水平，其中遊戯筆記本和Chromebook的收入同比分別增長43%和165%。受「印度製造」項目的推動，宏碁的AIO（一體化）個人電腦銷量同比增長369%，台式電腦出貨量在本季度增長36%。

侯厚德表示，印度政府將帶來更多的個人電腦採購項目，宏碁在印度東南部的本地治裡（Pondicherry）工廠現有的台式機產能預計將從目前每年10萬台的水平進一步擴大。公司已經與中國大陸的筆記本部件供應商進行了談判，將在印度工廠進行總裝，並準備在11月從該工廠發貨第一批筆記本。

同樣在本地治裡，聯想已建立了第三條個人電腦生產線，並與EMS合作夥伴在印度南部的蒂裡帕蒂（Tiripati）運營平板電腦生產線。消息人士稱，華碩還在與EMS合作夥伴談判在印度建立個人電腦生產基地。

不過消息人士也表示，儘管如此，大多數筆記本ODM對在印度建立製造業務不太感興趣，原因是監管、語言和文化障礙以及不完整的供應鏈。將筆記本供應鏈集群起來至少需要3-5年的時間，除非品牌供應商能保証足夠的訂單或利潤，否則ODM不會在印度開設工廠。