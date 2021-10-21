聯發科攜手NEC 搶占日本5G市場

晶片大廠聯發科（2454）搶占日本市場5G商機，於21日宣布，其T750平台產品與恩益禧（NEC）旗下子公司NEC Platforms合作，推出最新5G用戶專端設備（CPE）與可攜式Wi-Fi分享器（Mi-Fi）產品，這也是雙方首次在CPE產品方面合作。

聯發科的T750平台採用7奈米製程打造，單個晶片組上整合5G NR FR1數據機、四核Arm Cortex-A55處理器及相關週邊，可提供最高達4.7Gbps的5G連線速度。

聯發科與NEC Platforms合作，推出首款採用聯發科T750 5G平台的NEC Platforms 5G CPE與Mi-Fi產品。聯發科指出，這為使用數位用戶迴路（DSL）、電纜或光纖網路等固網布建不足的地區，也有機會享有高速寬頻的5G網路連接服務。

雙方合作的最新Mi-Fi產品「Speed Wi-Fi 5G X1」將於本月推出，然後11月將繼續推出CPE產品「Speed Wi-Fi HOME 5G L12」，由日本三大電信公司之一的KDDI及其在沖繩的子公司Okinawa Cellular Telephone Company，以及UQ Communications代理銷售。