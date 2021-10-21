快訊

有利益才說話？ 蔡英文總統關注點惹議

神學士斬首阿富汗女子排球選手 還將血淋淋頭顱照PO網

美光擬在未來十年內 投資1500億美元用於晶片製造和研發

集微網 / 集微網
集微網消息，美國最大的存儲晶片製造商美光於當地時間周三表示，隨著世界各國政府爭相將重要的半導體生產帶到本土，它將在未來十年內投資1500億美元用於晶片製造和研發。 圖／日經亞洲評論提供
集微網消息，美國最大的存儲晶片製造商美光於當地時間周三表示，隨著世界各國政府爭相將重要的半導體生產帶到本土，它將在未來十年內投資1500億美元用於晶片製造和研發。 圖／日經亞洲評論提供

集微網消息，美國最大的存儲晶片製造商美光於當地時間周三表示，隨著世界各國政府爭相將重要的半導體生產帶到本土，它將在未來十年內投資1500億美元用於晶片製造和研發。

據《日經亞洲評論》報道，美光總裁兼CEO Sanjay Mehrotra在一份聲明中表示，內存處於半導體製造的前沿，能夠為功能豐富的5G智慧手機以及支持人工智慧的雲計算提供動力。美光期待與包括美國在內的世界各國政府合作。

美光並指出，包括稅收抵免在內的財政支持將是決定投資地點的關鍵因素。美國的製造成本比擁有成熟晶片供應鏈的國家高出35-45%。

據了解，美光在美國、台灣、日本新加坡均設有製造基地，並在中國大陸和馬來西亞建有晶片封裝廠。該公司最重要的DRAM生產基地在台灣，而其最重要的閃存生產基地位於新加坡。DRAM和閃存晶片都是智慧手機、數據中心、電腦、汽車和無數其他產品的必需品。

日前有消息稱美光因看好中長期需求，計劃投入8000億日元（約合70億美元），在其位於日本廣島縣的工廠附近，興建先進DRAM新工廠，預計2024年開始量產。

對此消息，美光表示，我們正在評估建廠地點並與全球多個國家的政府進行接觸，並將提供最新信息。但我們目前尚未最終確定任何投資計劃，包括媒體推測的投資。

美國 日本 新加坡

延伸閱讀

仍在進行芯片研發？ 微軟正在招聘SoC相關人員

阿里平頭哥發佈自研雲芯片倚天710 性能超越業界標杆20%

倚天不出誰與爭鋒 阿里平頭哥首顆雲芯片誕生背後

英特爾CEO：希望贏回蘋果晶片訂單

相關新聞

原材料成本持續上升 傳汽車晶片IDM明年漲價10-20%

集微網消息，據業內人士稱，為了應對銅、金、油和矽片等原材料的持續漲價，英飛淩、NXP、瑞薩、TI和意法半導體等IDM準備提高2022年汽車晶片的報價，漲幅在10%-20%。

傳IDM擬提高明年汽車晶片報價 漲幅達10-20%

集微網消息，據業內消息人士透露，汽車IDM已通知客戶，由於持續面臨原材料成本上漲的壓力，從2022年開始他們的晶片價格將調漲10-20%。

半導體景氣指標 DRAM價格止跌是短暫回眸還是動能重啟？

DRAM價格最近被Chromebook筆電及智慧型手機下修出貨潮干擾，乍見觸底，這項幾乎是各項科技產品必備的核心元件，出現價格止跌訊號，意謂新一波備貨潮再現，還是短暫備貨需求？由於DRAM產業向來是觀察半導體景氣多空變化的指標產業， DRAM現貨價格變化牽動各產業神經，成為近期投資圈密集關注焦點。

雲豹甲車弊案判決 中興電重訊澄清將提上訴

中興電工今天中午表示，承製國防部雲豹甲車「動力底盤系統案」通過嚴格整車性能測試驗收合格，無詐欺情事，台中地方法院20日判...

友達首度與「為台灣而教教育基金會」攜手 翻轉學習

友達光電（2409）「老實聰明獎學金」16年來助力學子成長，為持續擴大影響力，今年首度攜手「為台灣而教教育基金會」（Te...

電動車台灣隊4大天王 MIH成形效益發酵

「在發展電動車上，鴻海已經準備好了！」鴻海董事長劉揚偉自信地說。十月十八日，在盛大舉辦的「鴻海科技日Hon Hai Tech Day 」（HHTD21）上，鴻海自產的三款電動車Model C、Model E及Model T終於正式亮相。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。