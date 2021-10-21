美光擬在未來十年內 投資1500億美元用於晶片製造和研發

集微網消息，美國最大的存儲晶片製造商美光於當地時間周三表示，隨著世界各國政府爭相將重要的半導體生產帶到本土，它將在未來十年內投資1500億美元用於晶片製造和研發。

據《日經亞洲評論》報道，美光總裁兼CEO Sanjay Mehrotra在一份聲明中表示，內存處於半導體製造的前沿，能夠為功能豐富的5G智慧手機以及支持人工智慧的雲計算提供動力。美光期待與包括美國在內的世界各國政府合作。

美光並指出，包括稅收抵免在內的財政支持將是決定投資地點的關鍵因素。美國的製造成本比擁有成熟晶片供應鏈的國家高出35-45%。

據了解，美光在美國、台灣、日本和新加坡均設有製造基地，並在中國大陸和馬來西亞建有晶片封裝廠。該公司最重要的DRAM生產基地在台灣，而其最重要的閃存生產基地位於新加坡。DRAM和閃存晶片都是智慧手機、數據中心、電腦、汽車和無數其他產品的必需品。

日前有消息稱美光因看好中長期需求，計劃投入8000億日元（約合70億美元），在其位於日本廣島縣的工廠附近，興建先進DRAM新工廠，預計2024年開始量產。

對此消息，美光表示，我們正在評估建廠地點並與全球多個國家的政府進行接觸，並將提供最新信息。但我們目前尚未最終確定任何投資計劃，包括媒體推測的投資。