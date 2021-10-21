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傳台積電、聯電明年報價再漲20%、10% 但代工漲價整體趨緩

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集微網消息，代工廠消息人士表示，晶圓代工報價預計將繼續上漲。其中，台積電12月後或將調漲20%，而聯電已通知客戶，明年1月起産品價格將再次上調不到10%。 路透
集微網消息，代工廠消息人士表示，晶圓代工報價預計將繼續上漲。其中，台積電12月後或將調漲20%，而聯電已通知客戶，明年1月起産品價格將再次上調不到10%。 路透

集微網消息，代工廠消息人士表示，晶圓代工報價預計將繼續上漲。其中，台積電12月後或將調漲20%，而聯電已通知客戶，明年1月起産品價格將再次上調不到10%。

據《電子時報》援引上述人士稱，雖然上漲趨勢延續，但在2022年預計幅度將放緩，聯電新一輪漲幅就較前幾個季度更低，而世界先進和力積電仍在與客戶就明年第一季度的報價進行談判，預計漲幅也將較前幾個季度下降。

這種態勢似乎也印證了近期業內的一些傳聞，即面向大衆市場的IC設計廠已經開始削減代工訂單，並調整庫存水平。但消息人士表示，這種傳聞大大言過其實，認為只有少數公司在削減代工訂單，以應對目前不同程度的短缺。

據業內消息人士稱，IC的整體需求及其近期前景仍然強勁而樂觀。2022年全年的需求前景將在2月至3月或第二季度開始時更加明朗。

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