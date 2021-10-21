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原材料成本持續上升 傳汽車晶片IDM明年漲價10-20%

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集微網消息，據業內人士稱，為了應對銅、金、油和矽片等原材料的持續漲價，英飛淩、NXP、瑞薩、TI和意法半導體等IDM準備提高2022年汽車晶片的報價，漲幅在10%-20%。路透
集微網消息，據業內人士稱，為了應對銅、金、油和矽片等原材料的持續漲價，英飛淩、NXP、瑞薩、TI和意法半導體等IDM準備提高2022年汽車晶片的報價，漲幅在10%-20%。路透

集微網消息，據業內人士稱，為了應對銅、金、油和矽片等原材料的持續漲價，英飛淩、NXP、瑞薩、TI和意法半導體等IDM準備提高2022年汽車晶片的報價，漲幅在10%-20%。

《電子時報》援引上述人士稱，IDM新一輪漲價的更多細節尚不清楚，但明年汽車製造商肯定會看到晶片成本上升。此前幾個月，一些供應嚴重短缺的晶片價格已大幅上漲。

與此同時，中國的限電措施正在對全球汽車供應鏈造成另一個重大影響。消息人士強調，由於鎂是製造齒輪箱、轉向柱、油箱蓋和座椅底座等機械金屬部件的關鍵鋁合金材料，其生產量正在急劇減少，從而威脅到汽車生產的持續性。

中國目前佔全球鎂供應的85%，陝西省是主要的製造基地，聚集了大約50家鎂冶鍊廠。但據消息人士透露，在當地政府的限電措施下，其中一半已被要求停產，另一半則以50%的產能運營。

消息人士稱，歐洲的鎂庫存將在數周內用完，而這種材料的供應中斷可能會削弱整個汽車供應鏈的供貨能力，因為在鋁合金機械部件的生產中沒有鎂的替代品，在過去的一個月，歐洲鎂的進口價格上漲了75%。

雖然與汽車晶片供應緊張相比，用於汽車生產的金屬機械部件庫存充足，但該人士表示，如果限電措施持續，可能很快變成短缺，從而影響汽車生產。

需要指出的是，自2021年第三季度以來，全球汽車製造商已將今年的銷售增長預期從15%降至10%以下，原因是其在確保關鍵零部件供應方面的難度越來越大。

限電 漲價

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