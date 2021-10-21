傳IDM擬提高明年汽車晶片報價 漲幅達10-20%

集微網消息，據業內消息人士透露，汽車IDM已通知客戶，由於持續面臨原材料成本上漲的壓力，從2022年開始他們的晶片價格將調漲10-20%。

據digitimes報道，消息人士指出，為應對銅、金、石油和矽片等原材料價格的持續上漲，英飛淩、恩智浦、瑞薩、德州儀器和意法半導體等IDM在過去幾個月對部分產品的價格上漲後，準備提高2022年汽車晶片的報價。

「有關IDM最新一輪價格上漲的更多細節尚無法獲得，但明年汽車制造商的晶片成本肯定會上漲。」消息人士補充說道。

與此同時，中國大陸的限電政策對全球汽車供應鏈造成了另一個重大影響，因為用於齒輪箱、油箱蓋和座椅底座等機械金屬部件的重要鋁合金材料「鎂」的產量正再急劇下降。

據了解，中國大陸目前主導著全球85%的鎂供應，陝西省是主要的製造基地，聚集了約50家鎂熔鍊廠。消息人士稱其中一半被要求停止生產，另外一半工廠在限電措施下僅有50%的產能在運營。