工業富聯、雲高科技合作 電動車雲服務軟體巿集亮相

繼鴻海科技日秀出三款電動車，旗下工業富聯、雲高科技緊接著在2035 E-Mobility Taiwan台灣國際智慧移動展中，推出電動車雲服務軟體市集EV Cloud Service Marketplace，展現強大服務整合實力。

鴻海（2317）在10月18日的鴻海科技日展現驚人的「鴻海速度」，在短短一年內推出三台電動車原型，為台灣電動車發展寫下歷史新頁，工業富聯則是展現強大服務整合實力。

工業富聯表示，「電動車的發展將取決於兩個關鍵。一是輕量化、再來就是智慧化。由5G加上MEC和電動車的應用，將會成就未來車智慧。運用5G加MEC技術，透過海量連結，達到完整的自主對應，配搭上可靠的技術協同，再輔以大數據運算，才能成就未來車智慧。」

集結雲高科技以及工業富聯高效能運算應用研發團隊技術，開發出電動車雲服務軟體市集EV Cloud Service Marketplace，就是展現出高度先進智慧及優異的整合應用。例如「電動車影像及傳感器等行車資料管理平台」，使管理者易於檢視車輛紀錄相關資料，有效管理車輛使用狀態。

另外，「電動車軟體演算法開發平台」則可在記錄車輛資料的同時，建立軌跡資料集，直接在平台上利用資料，及選取所需運算資源，進行標記檢視及訓練等功能，強化機器學習，為未來的進階駕駛行為做準備。

對一般用路人來說，「行車演算法仿真驗證平台」提供更安全的功能設計，開發者可利用平台既有模型，模擬安全範圍、及道路風險等現實駕駛條件，讓用路人提早了解路況，提早因應。至於「第三方廠商軟體上架服務」則提供第三方廠商特約上架自家軟體的服務，充實平台內容，並使平台整體解決方案更為加值。

雲高科技表示，「電動車聯網體系就像人的神經系統，提供行動指令；電力則像血液，沒有電力，擁有再高的智慧也無法行動，顯見電動車電源管理至為重要。雲高科技偕同工業富聯高效能運算應用研發團隊，共同開發區域型電力預估需求系統，可模擬台電每日電力預估提供備轉的需求量，並與裕電EMS雙系統雙向電力資訊交換傳輸，完善整體解決方案。」

在軟體定義車輛的未來，雲高科技及工業富聯藉由各自在資通訊（ICT）產業的優勢條件，以開放平台的概念，提供電動車在智能駕駛、智能網關、智能座艙等軟體應用開發支援，也呼應鴻海宣示要轉變成為以軟體定義企業為核心思維。