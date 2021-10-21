遠傳總座井琪：遠傳世界第一5G網速 世界最低5G價格

國家通訊傳播委員會（NCC）今天（21日）找五家電信業者總經理開會，關心5G網路建設、用戶滲透率以及資費問題，遠傳（4904）總經理井琪會後受訪表示，遠傳是世界第一的5G網速，卻是世界最低的價格。

由於有立委認為台灣5G開放以來，用戶滲透率偏低，網路涵蓋率也不夠，並希望資費仍有降價空間。

目前台灣5G用戶滲透率截至8月底台灣5G開台滿一年，全台5G用戶數363.9萬戶，滲透率約12.5%，預估年底滲透率將達20%，比韓國滲透率25%低，但韓國5G開台超過兩年，韓國5G開台首年滲透率僅8%。

井琪表示，目前遠傳5G月租型用戶滲透率已經達20%，預計未來會緩步成長，不會有爆發性的成長，網路的部分遠傳也積極加緊建設，年底建設9,000站，涵蓋率達90%，明年涵蓋率將達97%，近期遠傳也拿到國際測速機構的全球5G網路測速世界第一的殊榮。

而資費部分，業者指出，對比4G剛推出時，5G資費提供的傳輸量、語音通話分鐘數以及各種加值服務，已經是10倍以上，但資費跟4G推出時拉齊，吃到飽門檻都是1,399元，對比鄰近日本、韓國、中國都是相對便宜的資費價格，中國甚至沒有吃到飽的資費。

井琪也笑著說，遠傳擁有世界第一的5G網路速度，但卻是世界最低的價格。