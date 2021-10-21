聯電號召供應商打造低碳供應鏈 2030減碳20%

聯電（2303）已於6月1日宣布2050年達到淨零碳排，今天舉辦2021供應商頒獎典禮再次號召，希望與供應商們一起來共同打造低碳永續供應鏈，預期整體供應鏈於2030年將減碳20%、再生能源採用比例達20%。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，全球因為新冠肺炎疫情的影響，各行業皆面臨嚴峻的考驗，在這非常時期，好夥伴的支持尤其珍貴。他特別感謝供應商在疫情期間一路相挺，從產品與服務的提供到交期協助、技術合作以及建廠支援，讓聯電可以維持穩定生產，如期供貨。

聯電自2017年推動綠色供應鏈，展開為期三年的「Triple R大聯盟」專案，至2020年參與的供應商已達39家。今年更升級為「綠色供應鏈2.0」，獲得超過500家供應商群起響應，希望結合供應商夥伴的力量，與聯電一起努力，朝向2050淨零碳排之路邁進。

聯電資材處協理謝集國指出，為感謝供應商夥伴的支持與協助，我們特別舉辦供應商頒獎典禮，從逾千家合作企業中，評選出2021年度表現卓越的18家，表揚並感謝供應商以傑出的貢獻成為聯電最強後盾。

同時，聯電今年6月率先公開承諾2050年達到淨零碳排，並獲國際再生能源倡議「RE100」審核認可，我要在此號召我們的供應商夥伴，以「2030年減碳20%、再生能源採用比例20%」為目標，共同來建構低碳永續供應鏈。

聯電積極與供應商攜手推動永續多年，於2017年起倡議「Triple R大聯盟」，與供應商攜手實踐Reduce（減少使用）、Reuse（物盡其用）及 Recycle（循環再造），三年來共吸引39家供應商響應，共計減碳40.9萬公噸，約1,567座大安森林公園的年碳吸附量，推動成效顯著。2021年聯電將更進一步串聯上下游供應鏈夥伴，持續建構永續供應鏈，共創多贏以提供更優質的產品與服務。