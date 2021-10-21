中鼎：南科再生水廠為廢水回收再利用 對台積營運無影響

中鼎承包及營運南科再生水廠，今日發生工地失火，所幸很快撲滅，南科管理局已勒令中鼎暫時停工，進行災害原因調查，但中鼎高層表示，經初步了解，影響不大，且這些再生水廠本來就收集台積電的廢水再經處理為再生水，因此對台積電原本的生產營運不會有任何影響。

中鼎高層進一步表示，南科再生水廠因發生工安意外，被南科管理局勒令停工，這是一定的流程，公司將會盤點受損的項目，並重新採購更換，相關工程得視受損的項目，目前初步盤點，影響不大，不會影響後續完工營運時程。

南科再生水廠是第一個由民間興建並營運的再生水廠，由中鼎負責興建及營運。今日上午11時傳出火警，廠區冒出大量火煙，緊急疏散逾200多名工人，初步調查，疑電焊不慎火星掉落引燃泡棉引起，全案待釐清，火勢並於11時30分左右撲滅。

南科再生水廠目前已接近完工收尾階段，規劃日產1萬噸再生水，將全數供應台積電南科廠使用，2024年將增至每日供應2萬公噸再生水給台積電使用。

南科管理局稍後也對外表示，南科再生水廠原規劃11月廠完工，12月送水的時 程不會受影響。