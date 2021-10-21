亞太電信深耕環境物聯網 助嘉義市揪空污隱形元兇

台灣每年10月到隔年五月，因大氣擴散條件不佳，造成空污容易蓄積在上空，導致空氣品質惡化。亞太電信（3682）表示，強攻新經濟，運用資通訊技術優勢，自107年攜手嘉義市政府展開「空氣品質感測物聯網」佈建計畫，透過環境品質感測物聯網，蒐集環境資料，進行大數據分析，有助於空污防制，協助嘉義市形成密度全國第一感測物聯網。

嘉義市政府今年更針對200個空品微型感測器點位，劃分12區，進行分群管理，並標定市內五大PM2.5污染熱區，因地制宜擬定改善策略，改善熱區污染，守護市民健康。

亞太電信運用資通訊技術，積極拓展ICT、IoT解決方案，協助政府、企業數位轉型，至今協助全台多達7個縣市政府導入空氣品質感測物聯網，在環境物聯網領域的成績表現亮眼，全力把關台灣的空氣品質。嘉義市政府環境保護局亦指出，為實現聯合國永續發展目標第11項「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」，將持續致力提升空氣品質，讓市民呼吸更清淨的空氣，呼籲市民一同落實環境保護工作，讓嘉義市成為「全齡共享‧世代宜居」的永續幸福城市。

嘉義市自有空氣污染源少，各項污染物排放量於全國占比不到1%，卻因位處中南部下風處且地理位置相對內陸，整體空氣品質深受市境之外移入污染影響。今年初更因大環境氣象擴散條件不佳，導致區域空氣品質濃度相對較差，今年1至9月行政院環境保護署嘉義監測站PM2.5平均濃度較去年同期上升，然而嘉義市仍積極克服先天劣勢，攜手亞太電信應用空品感測物聯網，針對市內熱區污染特性導入對應的管制措施，促成5大PM2.5污染熱區濃度降低，今年截至9月止平均濃度較去年同期改善8.4%，其中又以東（含共和）市場改善成效尤為顯著，較去年同期改善11.9%。

亞太電信表示，東（含共和）市場每天進出車流量高達萬輛以上，其污染源多來自汽機車及市場內餐飲油煙排放等，為保障市民健康，嘉義市政府環境保護局於109年10月將東（含共和）市場設為空氣品質維護示範區，管制未定檢二行程機車不得進入，並於市場周邊出入口架設6組車牌辨識系統輔助管制，針對餐飲油煙加強輔導業者裝設油煙防制設備、及落實保養維護等，以減少相關污染排放。

此外，嘉義市政府環境保護局也與鄰近東（含共和）市場之民族國小合作，齊心改善該市場空氣品質，從動手組裝可偵測PM2.5的「空氣小屋」親手測量了解生活環境的空氣品質，更於去年底發起「親子護空品踩街活動」，帶著孩子走進該市場，向民眾宣導空氣品質保護的具體作法，透過孩子們純真的訴求，讓民眾重視並養成低污染的生活習慣。