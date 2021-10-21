2021年Interbrand全球最佳品牌出爐 三星穩居前五強

根據全球品牌顧問公司Interbrand於10月20日公佈的全球最佳品牌榜單，三星以746億美元品牌價值榮膺第五名，較去年成長20%。基於三星財務表現強勁、已恢復疫情前水準，今年品牌價值飆升20%，為2021年全球百大品牌平均品牌價值成長率的兩倍之多。

三星自去年首次打入全球最佳品牌前五，已連續二年名列此位，品牌價值創下自2013年最大增幅。

根據Interbrand報告，三星主要成長動能為有四，一 、朝「顧客導向」管理體系轉型，其中亮點為成立全新顧客體驗（CX）團隊，優化消費者體驗與價值。二、透過全球企業社會責任（CSR）願景推行一系列活動；以及持續推動永續發展，號召全員參與的綠色倡議，例如電視產品採用環保包裝，及Galaxy Upcycling升級再造計劃。

第三、持續推出創新產品，如Galaxy Z Flip3、Neo QLED量子電視與Bespoke系列家電。第四、穩定投資人工智慧（AI）、5G、自駕車、機器人等領域，引領先進技術發展。

三星電子行銷長李英熙（YH Lee）表示，三星電子去年首次躋身全球前五強，今年品牌價值更創下自2013年最大增幅，達到兩位數的驚人成長，將秉持顧客導向管理模式，持續聆聽消費者心聲，回報全球消費者的支持。

Interbrand是透過詳盡分析財務表現、品牌對於購買行為的影響力以及品牌競爭力等多面向因素，估算出品牌價值。

同時，三星電子於今年10月12日連續第二年被「富比士」評選為2021年度全球最佳企業雇主。身為一家營運據點及員工遍佈全球的跨國企業，三星再次奪得最佳企業雇主榜首。

「富比士」每年訪問全球58個地區、任職於跨國或跨地區企業的15萬名員工，今年針對雇主對COVID-19疫情的因應措施，以及企業形象、經濟足跡、人才發展、性別平等和社會責任等面向，調查員工對雇主的滿意度。