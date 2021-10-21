快訊

郭台銘助購百萬劑BNT「未來不選總統？」 劉宥彤這麼說

第13輪AZ可混打BNT、莫德納 陳時中：開放全年齡

2021年Interbrand全球最佳品牌出爐 三星穩居前五強

聯合報 / 記者鄒秀明╱台北即時報導

根據全球品牌顧問公司Interbrand於10月20日公佈的全球最佳品牌榜單，三星以746億美元品牌價值榮膺第五名，較去年成長20%。基於三星財務表現強勁、已恢復疫情前水準，今年品牌價值飆升20%，為2021年全球百大品牌平均品牌價值成長率的兩倍之多。

三星自去年首次打入全球最佳品牌前五，已連續二年名列此位，品牌價值創下自2013年最大增幅。

根據Interbrand報告，三星主要成長動能為有四，一 、朝「顧客導向」管理體系轉型，其中亮點為成立全新顧客體驗（CX）團隊，優化消費者體驗與價值。二、透過全球企業社會責任（CSR）願景推行一系列活動；以及持續推動永續發展，號召全員參與的綠色倡議，例如電視產品採用環保包裝，及Galaxy Upcycling升級再造計劃。

第三、持續推出創新產品，如Galaxy Z Flip3、Neo QLED量子電視與Bespoke系列家電。第四、穩定投資人工智慧（AI）、5G、自駕車、機器人等領域，引領先進技術發展。

三星電子行銷長李英熙（YH Lee）表示，三星電子去年首次躋身全球前五強，今年品牌價值更創下自2013年最大增幅，達到兩位數的驚人成長，將秉持顧客導向管理模式，持續聆聽消費者心聲，回報全球消費者的支持。

Interbrand是透過詳盡分析財務表現、品牌對於購買行為的影響力以及品牌競爭力等多面向因素，估算出品牌價值。

同時，三星電子於今年10月12日連續第二年被「富比士」評選為2021年度全球最佳企業雇主。身為一家營運據點及員工遍佈全球的跨國企業，三星再次奪得最佳企業雇主榜首。

「富比士」每年訪問全球58個地區、任職於跨國或跨地區企業的15萬名員工，今年針對雇主對COVID-19疫情的因應措施，以及企業形象、經濟足跡、人才發展、性別平等和社會責任等面向，調查員工對雇主的滿意度。

三星電子 富比士 疫情

延伸閱讀

三星攜手Maison Kitsuné！限量打造Samsung Galaxy Watch4、Buds2特別版

加入著名狐狸標誌 三星推出Galaxy Watch 4及Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition

三星推出Galaxy Z Flip 3及Galaxy Watch 4 Bespoke Edition 讓面板、背蓋、邊框客製化組合

三星下半年陸續提高產能 恐進一步壓低NAND價格

相關新聞

半導體景氣指標 DRAM價格止跌是短暫回眸還是動能重啟？

DRAM價格最近被Chromebook筆電及智慧型手機下修出貨潮干擾，乍見觸底，這項幾乎是各項科技產品必備的核心元件，出現價格止跌訊號，意謂新一波備貨潮再現，還是短暫備貨需求？由於DRAM產業向來是觀察半導體景氣多空變化的指標產業， DRAM現貨價格變化牽動各產業神經，成為近期投資圈密集關注焦點。

雲豹甲車弊案判決 中興電重訊澄清將提上訴

中興電工今天中午表示，承製國防部雲豹甲車「動力底盤系統案」通過嚴格整車性能測試驗收合格，無詐欺情事，台中地方法院20日判...

友達首度與「為台灣而教教育基金會」攜手 翻轉學習

友達光電（2409）「老實聰明獎學金」16年來助力學子成長，為持續擴大影響力，今年首度攜手「為台灣而教教育基金會」（Te...

電動車台灣隊4大天王 MIH成形效益發酵

「在發展電動車上，鴻海已經準備好了！」鴻海董事長劉揚偉自信地說。十月十八日，在盛大舉辦的「鴻海科技日Hon Hai Tech Day 」（HHTD21）上，鴻海自產的三款電動車Model C、Model E及Model T終於正式亮相。

網傳台積電南科鄰近工地冒煙 公司澄清：非廠區

網傳台積電（2330）南科九路鄰近工地今（21）日上午冒出濃煙，引發各界議論，記者求證台積電，台積電今日澄清，該區域非台...

不只是聯名泡麵！華碩ROG還聯名電競籃球

華碩（2357）今（21）日表示，ROG玩家共和國自2006年成立以來，致力推廣並支持電子競技發展，宣布與百年運動領導品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。